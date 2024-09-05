Авито на ВЭФ: «Правила нужны везде. Однако нужно находить баланс интересов между гражданами, государством и бизнесом»

Олег

Влад


Управляющий директор Авито Влад Федулов принял участие в сессии: «Цифровизация госуправления и экономика данных: конкуренты или партнеры?». Он поделился своим мнение о регулировании цифровых платформ.

Влад отметил, что самое важное перед началом активных действий по регулированию, понять, какая цель такой работы и какие принципы работы цифровых платформ сейчас.

«Главное сейчас – обеспечить пользователей надёжными, безопасными, удобными, отечественными решениями. Мы в Авито постоянно работаем над улучшением нашей платформы. При этом в России на данный момент и так лучшие цифровые сервисы в мире, и это не шутка и не преувеличение. Это реальная оценка мировых агентств. Поэтому, когда мы говорим о регулировании, государству очень важно сохранить условия для работы цифровых платформ как минимум на том же уровне» – заявил Влад Федулов, Управляющий директор Авито.

Влад добавил, что цифровые платформы очень разные и это необходимо учитывать. Их можно разделить на две большие группы: транзакционные и не транзакционные сервисы. Первая группа это маркетплейсы и агрегаторы такси, где бизнес-модель выстроена таким образом, что платформа контролирует платежи. Вторая группа, это поиск, соц. сети, классифайды, где основная задача платформы это связывать людей, а основа монетизации это реклама и продвижение.

В сессии также приняли участие – заместитель председателя правительства РФ, а также руководители крупных российских компаний: Ростелеком, Аквариус и Яндекс.

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