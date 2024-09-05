Авито на ВЭФ: «Цифровые платформы — это драйвер для МСП, поэтому Авито создает комфортные условия для развития честного бизнеса»



В рамках IX Восточного экономического форума прошла сессия «Цифровое настоящее. Эффективные платформенные решения для отраслей экономики», на которой спикеры обсудили значимость цифровых платформ в развитии бизнеса, экономики страны, а также в жизни людей. В обсуждении принял участие Влад Федулов — управляющий директор Авито.



Влад рассказал, что развитие малого и среднего бизнеса — это важное направление в экономике России, а цифровые платформы — драйверы такого развития. Для этого Авито предоставляет необходимые инструменты для МСП, которые позволяют легко начать и, в дальнейшем, масштабировать свой бизнес.





«Авито — уже готовая инфраструктура для малого и среднего предпринимательства. У нас бизнес может получить результат без серьезных вложений. Мы убираем географические и экономические границы, соединяем людей», — рассказал Влад Федулов.



Влад добавил, что в Авито 5 различных направлений для развития МСП на одной цифровой платформе. Это единственная площадка в стране, где можно легко начать свой путь в бизнесе практически в любой сфере: сам бизнес можно начать на Авито Услуги или купить в разделе “Готовый бизнес”, найти сотрудников в Авито Работе, и помещение, на Авито-недвижимости, авто и даже спецтехнику на Авито Авто.



В сессии также приняли участие представители Государственной Думы, председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ, а также руководители крупных российских компаний: ВЭБ.РФ и Яндекс.