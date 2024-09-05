Авито на ВЭФ: «Цифровые платформы важный фактор развития малого бизнеса на Дальнем Востоке»



На сессии IX Восточного экономического форума «Малый бизнес – лучше меньше, да больше» эксперты и представители бизнеса обсудили перспективы и вызовы, с которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство, в том числе на Дальнем Востоке.



Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, отметил значимость создания благоприятных условий для развития малого бизнеса в регионе. Он подчеркнул, что для Авито важно поддерживать предпринимателей на Дальнем Востоке, помогая им расширять рынки сбыта и преодолевать существующие барьеры.





«Задача Авито дать предпринимателям инструменты для удобного старта и масштабирования бизнеса. Например через Авито субъекты МСП могут найти квалифицированных специалистов или расширить рынки сбыта на всю страну. Мы также запускаем программы поддержки предпринимательства совместно с государством и общественными организациями — такие как уже запущенные нами программы с Минэкономразвития и Опорой России», – рассказал Михаил Рыженков.