«Авито» начал доставлять товары в Курскую и Белгородскую области за 1 рубль





«Авито» обеспечит льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит 1 рубль. Льготный период вводится до 2 октября включительно с возможностью продления. Партнерами гуманитарной кампании стали «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халва Экспресс». Россияне также могут отправить помощь в приграничные регионы, предложив товары по символической цене, отмечая объявления хештегом #яПомогаю.



Теперь всем пользователям из Курской и Белгородской областей будет доступна льготная «Авито Доставка». Стоимость доставки в эти регионы составит 1 рубль для всех заказов:



1) Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с Авито Доставкой в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров Авито на территории данных регионов.

2) Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код.



В субсидировании доставки примут участие партнеры «Авито» — «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халва Экспресс». Пользователи «Авито» также могут поучаствовать в гуманитарной кампании #яПомогаю и отправить необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене 1- 10 рублей.



1) Для этого в свои объявления нужно добавить хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске.

2) Установить стоимость от 1 до 10 руб. на товар.

3) Для участия в акции нужно подключить «Авито Доставку». Доставка таких товаров также будет льготной для покупателя, ее стоимость составит 1 руб.

4) Когда покупатель из Курской или Белгородской области оформит заказ через «Авито Доставку», нужно отнести товар в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.



Сейчас на платформе размещено более трёх тысяч объявлений о товарах по символической цене с хэштегом #яПомогаю. Среди них — товары первой необходимости, новые гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары. Пользователи «Авито», присоединившиеся к акции #яПомогаю, могут получить возмещение бонусами стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес vmeste@avito.ru и указать номер заказа, который был отправлен с благотворительной целью.



Ранее ключевым партнером гуманитарной кампании #яПомогаю на «Авито» стал «Российский Красный Крест», команда и волонтеры гуманитарной организации с 9 августа 2024 года принимают заявки на получение помощи от пострадавших и могут пользоваться Авито Доставкой за 1 руб. Также «Авито» и портал «Госуслуги» запустили совместный сервис, где жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.

