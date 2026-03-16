«Авито» назначил директора центрального маркетинга и коммерческого департамента

Александр


Маркетинг и коммерция будут развиваться с фокусом на GenAI и data-driven-подходы

Тимур Мерлин назначен директором центрального маркетинга и коммерческого департамента «Авито». Он будет отвечать за развитие этих направлений с фокусом на внедрение GenAI и data-driven-подходов. Под его руководством ключевые процессы маркетинга и коммерции — от планирования до управления каналами — будут выстраиваться вокруг возможностей генеративного ИИ.
 
В новой структуре маркетинг и коммерция будут находиться в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. Такой шаг отражает курс компании на развитие AI-first подхода и позволит системно внедрять AI-подходы в маркетинговые процессы. В 2025 году «Авито» принял стратегию внедрения генеративного ИИ (GenAI), которая стала частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.

«В „Авито“ мы верим в потенциал AI-first подхода и постепенно перестраиваем внутренние процессы так, чтобы искусственный интеллект стал фундаментом развития бизнеса, а не просто дополнительным инструментом. Генеративный ИИ открывает новые возможности для маркетинга: процессы создания креативов, проектирования кампаний и проверки гипотез могут изначально строиться вокруг GenAI. Перед Тимуром стоит задача превратить ИИ в „нервную систему“ маркетинга, на которой будут строиться ключевые процессы и решения», — отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

Тимур Мерлин работает в «Авито» более восьми лет и обладает глубокой экспертизой в создании DS-продуктовых направлений с нуля. Он начинал карьеру в компании в качестве аналитика в направлении ценообразования, которое впоследствии возглавил. В 2023 году Тимур руководил переходом продуктов монетизации «Авито» на аукционную модель рекламы — ключевое изменение коммерческой модели платформы. Годом позже он возглавил коммерческий департамент, где благодаря внедрению DS-механизмов была кратно повышена эффективность продаж и возврат на инвестиции.

«В „Авито“ уже есть мощные маркетинговые механизмы, которые позволяют напрямую видеть бизнес-эффект ТВ-кампаний. Это даёт возможность увереннее масштабировать маркетинговые инвестиции и ставить более амбициозные цели по росту аудитории — в том числе за счёт синергии между вертикалями. При этом у лидера рынка не может быть готовых рецептов успеха, поэтому важно искать новые подходы на стыке разных функций. Уверен, мой опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции поможет сделать маркетинг „Авито“ ещё эффективнее», — комментирует Тимур Мерлин, директор центрального маркетинга и коммерческого департамента.

Тимур окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики, кафедра «Математические методы прогнозирования»). Помимо работы в «Авито», Тимур преподаёт в Высшей школе экономики. Ранее Тимур работал в игровой индустрии, где его опыт был таким же разносторонним: от разработки ML-моделей до проведения международных киберспортивных турниров.
-3
Комментарии

+467
Alex82
Такая важная новость, что пи …🤦🏻‍♂️
Сегодня в 14:32
#
#
+220
Gabriel
Выглядит как сын Круэллы.)
Сегодня в 14:44
#
+1049
hate_u
На фото мальчик или девочка?
Сегодня в 15:23
#
Yuri Konst
+2
Yuri Konst hate_u
Оно, средний пол)
час назад в 21:58
#