«Авито Недвижимость» и «Пятёрочка» назвали лучшие регионы для развития бизнеса в торговле

«Тысячи предпринимателей ежедневно ищут коммерческие помещения для аренды на «Авито Недвижимости», выбирая из более чем 83 000 офисов, 76 000 торговых площадей, 66 000 объектов свободного назначения, 32 000 складов и тысяч зданий под производство, предприятия общественного питания, автосервисы и гостиницы. Говоря об открытии франшизы в сфере ритейла, в среднем в каждом регионе есть более пятисот объектов, размещенных на платформе, подходящих по формату и площади. Помимо ключевых факторов, которые учитывались при проведении исследования, важно также брать во внимание уровень проникновения e-commerce в целом и сервисов доставки в частности в каждом из регионов. И, в отличии от столиц и городов-миллионников, регионы в этом смысле являются гораздо более привлекательными для открытия франшизы. Однако важно понимать, что выведенный нами индекс отражает скорее общую картину и бизнес-потенциал каждого лота индивидуален. Его, кстати, можно оценить с помощью специального отчета, который предоставляется на нашей платформе по каждому объявлению», — комментирует руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

«Локация и особенности помещения — один из ключевых факторов прибыльности продуктового магазина. Чтобы заранее оценить их, нужна экспертиза. Поэтому мы помогаем предпринимателям найти подходящие варианты недвижимости в интересующем регионе и просчитать примерный товарооборот магазина в этом месте. Автоматизированная система подбора и оценки локаций позволяет сделать это с точностью до 90%.

Сейчас мы все чаще видим, что собственники недвижимости тоже интересуются франшизой и приходят в ритейл. В удачной локации магазин может приносить доход в два раза выше, чем при сдаче того же помещения в аренду», — пояснила руководитель направления департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка» Валерия Осташева.

Торговая сеть «Пятёрочка» и «Авито Недвижимость» назвали ТОП-20 российских регионов, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере офлайн-торговли — например, продуктовый магазин по франшизе. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москва с Московской областью, Самарская, Свердловская и Ростовская области.Для составления рейтинга эксперты рассчитали индекс торговой привлекательности регионов на основе 4 показателей. Ключевой среди них — количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле. Также были учтены средняя стоимость квадратного метра торговой площади, число действующих торговых предприятий, согласно статистике Росстата, а также средний чек в магазинах «Пятёрочка». Таким образом, в рейтинге отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.В среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла — без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов существенно выше. Кроме этих регионов, в ТОП-5 по количеству свободных торговых помещений вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Доля предложений, потенциально подходящих для открытия большого продуктового магазина формата «Пятёрочки» (площадью от 400 до 800 квадратных метров и с парковкой) в этих субъектах — порядка 6%. Максимальная доля (8%) подходящих площадей — в Волгоградской, Рязанской и Тверской областях.Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28%), Калужской (+25%) и Курской областях (+24%), а также в Краснодарском крае (+24%).Самая низкая цена за квадратный метр арендуемой площади отмечена в Смоленской, Псковской и Брянской областях, а также в Республике Дагестан – средняя оценка по этому параметру в этих регионах составила 9,44 из 10 возможных или 500 рублей за квадратный метр в пересчете на реальные деньги.В ТОП-3 самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции вошли Алтайский край (1 953 предприятия торговли в регионе), Псковская (3 883 торговые точки) и Курская (5 529 точек) области. В них зарегистрировано меньше всего действующих продуктовых и специализированных непродовольственных магазинов — а значит, нет перенасыщения рынка.*Индекс торговой привлекательности рассчитывается на основе 4 показателей (стоимость квадратного метра торговой площади в аренду, количество магазинов, действующих на территории, средний чек в торговой сети «Пятёрочка» и количество зарегистрированных предложений по аренде площадей под торговлю), оцениваемых по шкале от 1 до 10. Максимально возможный балл для региона по формуле расчета Индекса – 300.