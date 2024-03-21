«Авито Недвижимость» запустила собственный ипотечный сервис

Одна анкета для всех банков. Пользователю не нужно заполнять разные формы на сайтах финансовых организаций и заново загружать копии документов. Единая анкета от сервиса отправится сразу во все подходящие финансовые организации.

Пользователю не нужно заполнять разные формы на сайтах финансовых организаций и заново загружать копии документов. Единая анкета от сервиса отправится сразу во все подходящие финансовые организации. Десятки партнеров. К сервису уже подключены 30 российских банков, включая лидеров рынка. Это позволяет предлагать пользователям индивидуальные условия и находить максимально выгодные решения по кредитованию.

К сервису уже подключены 30 российских банков, включая лидеров рынка. Это позволяет предлагать пользователям индивидуальные условия и находить максимально выгодные решения по кредитованию. Помощь ипотечного консультанта. После заполнения анкеты заявкой занимается менеджер Центра поддержки клиентов по ипотечным вопросам «Авито». Он помогает подготовить документы для отправки в банк и дает рекомендации по улучшению условий.

После заполнения анкеты заявкой занимается менеджер Центра поддержки клиентов по ипотечным вопросам «Авито». Он помогает подготовить документы для отправки в банк и дает рекомендации по улучшению условий. Ипотека со скидкой. Пользователи «Авито» смогут сэкономить на ипотеке и получить скидку от банка, которая снизит величину процентной ставки по кредиту. Скидка будет распространяться на базовые ипотечные программы, ее максимальный размер будет зависеть от выбранного банка.

Пользователи «Авито» смогут сэкономить на ипотеке и получить скидку от банка, которая снизит величину процентной ставки по кредиту. Скидка будет распространяться на базовые ипотечные программы, ее максимальный размер будет зависеть от выбранного банка. До трех месяцев на выбор недвижимости. Воспользоваться сервисом можно до начала поиска квартиры, комнаты или загородной недвижимости и ориентироваться уже на одобренную сумму. У потенциальных покупателей будет достаточно времени, чтобы подобрать подходящий вариант из тысячи объектов недвижимости, представленных на платформе.

Воспользоваться сервисом можно до начала поиска квартиры, комнаты или загородной недвижимости и ориентироваться уже на одобренную сумму. У потенциальных покупателей будет достаточно времени, чтобы подобрать подходящий вариант из тысячи объектов недвижимости, представленных на платформе. Бесплатно для пользователей.

«Запуск сервиса ипотеки в «Авито Недвижимости» — важный шаг на пути к тому, чтобы охватить весь путь клиента с момента возникновения желания и планов по приобретению недвижимости до непосредственной покупки. Теперь прямо на платформе можно не только выбрать подходящий объект из 2,8 млн вариантов по всей России, но и сразу подобрать выгодные условия по ипотеке. Наша задача — найти для каждого пользователя лучшее решение по финансированию сделки по покупке недвижимости. Мы стремимся максимизировать вероятность одобрения кредита путем оптимизации деятельности банков по привлечению клиентов и работе с потенциальными заемщиками», — комментирует Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито.

Новый сервис поможет получить одобрение по ипотеке и будет бесплатным для пользователей платформы. В проекте участвуют 30 банков разного размера, включая лидеров российского рынка, что повышает шансы на успешное получение ипотеки. С 20 марта сервис доступен не только на десктопной версии сайта, но и в мобильном приложении.«Авито Недвижимость» в тестовом режиме запускает собственный сервис, который поможет покупателям по всей России быстро подобрать ипотеку и получить кредит на выгодных условиях. Пользователь сможет оставить заявку прямо на платформе и в течение 24 часов получить ответ от банков. Решение банка об одобрении заявки, полученное через сервис, будет финальным.Новый продукт сочетает в себе параметры, важные для подбора ипотечной программы на покупку недвижимости:Для подключения к сервису необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте или в мобильном приложении «Авито». Минимальный набор документов для подачи анкеты — паспорт и СНИЛС. После отправки заявки с пользователем свяжется ипотечный консультант, который уточнит условия, подскажет, как отредактировать анкету и загрузить документы. Первые результаты по итогам рассмотрения полной заявки появятся уже через 15 минут, а в течение суток придут ответы от всех выбранных банков.