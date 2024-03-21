«Авито Недвижимость» запустила собственный ипотечный сервис

Новый сервис поможет получить одобрение по ипотеке и будет бесплатным для пользователей платформы. В проекте участвуют 30 банков разного размера, включая лидеров российского рынка, что повышает шансы на успешное получение ипотеки. С 20 марта сервис доступен не только на десктопной версии сайта, но и в мобильном приложении.
«Авито Недвижимость» в тестовом режиме запускает собственный сервис, который поможет покупателям по всей России быстро подобрать ипотеку и получить кредит на выгодных условиях. Пользователь сможет оставить заявку прямо на платформе и в течение 24 часов получить ответ от банков. Решение банка об одобрении заявки, полученное через сервис, будет финальным.
Новый продукт сочетает в себе параметры, важные для подбора ипотечной программы на покупку недвижимости:
- Одна анкета для всех банков. Пользователю не нужно заполнять разные формы на сайтах финансовых организаций и заново загружать копии документов. Единая анкета от сервиса отправится сразу во все подходящие финансовые организации.
- Десятки партнеров. К сервису уже подключены 30 российских банков, включая лидеров рынка. Это позволяет предлагать пользователям индивидуальные условия и находить максимально выгодные решения по кредитованию.
- Помощь ипотечного консультанта. После заполнения анкеты заявкой занимается менеджер Центра поддержки клиентов по ипотечным вопросам «Авито». Он помогает подготовить документы для отправки в банк и дает рекомендации по улучшению условий.
- Ипотека со скидкой. Пользователи «Авито» смогут сэкономить на ипотеке и получить скидку от банка, которая снизит величину процентной ставки по кредиту. Скидка будет распространяться на базовые ипотечные программы, ее максимальный размер будет зависеть от выбранного банка.
- До трех месяцев на выбор недвижимости. Воспользоваться сервисом можно до начала поиска квартиры, комнаты или загородной недвижимости и ориентироваться уже на одобренную сумму. У потенциальных покупателей будет достаточно времени, чтобы подобрать подходящий вариант из тысячи объектов недвижимости, представленных на платформе.
- Бесплатно для пользователей.
«Запуск сервиса ипотеки в «Авито Недвижимости» — важный шаг на пути к тому, чтобы охватить весь путь клиента с момента возникновения желания и планов по приобретению недвижимости до непосредственной покупки. Теперь прямо на платформе можно не только выбрать подходящий объект из 2,8 млн вариантов по всей России, но и сразу подобрать выгодные условия по ипотеке. Наша задача — найти для каждого пользователя лучшее решение по финансированию сделки по покупке недвижимости. Мы стремимся максимизировать вероятность одобрения кредита путем оптимизации деятельности банков по привлечению клиентов и работе с потенциальными заемщиками», — комментирует Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито.
Для подключения к сервису необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте или в мобильном приложении «Авито». Минимальный набор документов для подачи анкеты — паспорт и СНИЛС. После отправки заявки с пользователем свяжется ипотечный консультант, который уточнит условия, подскажет, как отредактировать анкету и загрузить документы. Первые результаты по итогам рассмотрения полной заявки появятся уже через 15 минут, а в течение суток придут ответы от всех выбранных банков.