Авито объявляет о запуске сертификации рекламных агентств

«Мы наблюдаем стремительный рост интереса к Авито со стороны рекламных агентств, рекламодателей и специалистов. За половину 2024 года количество агентств, запускающих для своих клиентов медийную рекламу на Авито, увеличилось на 52%. В то же время, число клиентов performance-направления выросло более, чем в 2,5 раза. Одними из первых сертифицированных партнеров стали MGCom, Elama, СберМаркетинг, Click.ru, R-broker, входящие в число крупнейших игроков рынка. Запуская сертификацию рекламных агентств, Авито вносит вклад в развитие всего рынка медийной рекламы и упрощает клиентам процесс выбора надежного партнера», – сообщил Яков Пейсахзон, директор по рекламе Авито.