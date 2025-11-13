«Авито» открыл набор на стажировку для разработчиков





«Авито» запустил набор на стажировку для начинающих разработчиков и тестировщиков. Программа включает три направления — Backend, Frontend и QA — и рассчитана на студентов старших курсов, выпускников технических и IT-специальностей, а также тех, кто завершил профессиональную переподготовку в сфере IT. «Авито» запустил набор на стажировку для начинающих разработчиков и тестировщиков. Программа включает три направления — Backend, Frontend и QA — и рассчитана на студентов старших курсов, выпускников технических и IT-специальностей, а также тех, кто завершил профессиональную переподготовку в сфере IT. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Для нас стажировка — это не просто стартовая площадка, а возможность вырастить сильных специалистов, которые разделяют нашу культуру и подход к работе. Мы хотим, чтобы участники с первого дня чувствовали себя частью команды, видели результат своих решений и могли развиваться в комфортных условиях», — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью «Авито».

Стажировка длится девять месяцев и проходит в гибком формате: можно работать из офиса, удалённо или в гибридном режиме. Участники выполняют реальные задачи «Авито», получают поддержку наставников и доступ к внутренним базам знаний компании.Стажёрам предоставляют технику для выполнения задач программы и компенсируют питание. У ребят будет возможность совмещать обучение с учёбой — занятость от 25 часов в неделю. После стажировки у лучших кандидатов будет возможность продолжить карьеру в «Авито». Набор уже открыт.Чтобы попасть на стажировку, необходимо подать заявку и прикрепить резюме до 16 ноября, затем пройти несколько этапов отбора. Кандидатов ждут онлайн-тест и практическое задание, где нужно продемонстрировать знания по выбранному направлению — от работы с Git и HTTP до алгоритмов, SQL или принципов тестирования. Следующий этап — техническое и финальное интервью с командой и HR-специалистами «Авито».Итоги отбора компания подведёт до конца года, а старт стажировки запланирован на январь 2026 года. Стажировки в «Авито» доступны круглый год по всем направлениям бизнеса — от IT до креативных специальностей. Всего до конца 2025 года компания примет на стажировки более 400 молодых талантов.