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«Авито» открывает набор на три магистерские программы по ML и продакт-менеджменту, разработанные совместно с МФТИ и НИУ ВШЭ

Александр



Технологическая платформа «Авито» объявила старт набора на две программы, разработанные совместно с НИУ ВШЭ, и одну — с МФТИ. Магистратуры с МФТИ и ФКН НИУ ВШЭ посвящены машинному обучению (ML) и аналитике, а с ВШБ НИУ ВШЭ — управлению продуктом. В основе всех программ — реальные задачи и кейсы «Авито», а в подготовке материалов участвовали более 300 сотрудников. Особенность всех магистратур — часть занятий ведут эксперты компании. Они будут делиться опытом разработки, запуска и управления сервисами, которыми каждый день пользуются миллионы людей.

Совместные программы с МФТИ («Прикладное машинное обучение и анализ данных») и с ФКН НИУ ВШЭ («Машинное обучение (ML) в цифровом продукте») нацелены на подготовку специалистов, которые смогут применять технологии машинного обучения для решения бизнес-задач и создания продуктов. В рамках учебного плана студенты будут осваивать востребованные навыки, начиная от классического ML и компьютерного зрения до рекомендательных систем и генеративного ИИ. Программы рассчитаны на выпускников бакалавриата математических, технических и экономических специальностей, которые хотят углубленно изучать машинное обучение.

Магистратура «Управление продуктом в IT-бизнесе» в ВШБ НИУ ВШЭ опирается на матрицу компетенций продакт-менеджера в «Авито» и охватывает всё управление цифровыми продуктами — от аналитики и пользовательских исследований до бизнес-моделей и работы с данными. Цель программы — подготовить продактов уровня middle, которые умеют вести сложные продукты, опираясь на аналитику и инфраструктуру IT-бизнеса. В учебном процессе упор сделан на практику — студенты будут разбирать реальные кейсы и учиться создавать собственные продукты.

«Когда бизнес инвестирует в высшее образование, выигрывают все: студенты получают прикладные навыки, работодатели — готовых специалистов, а индустрия — сильный кадровый потенциал. Но важно вкладываться системно — приносить в вузы реальные задачи, данные и экспертизу. Такой подход позволяет растить специалистов, которые знакомы с актуальными практиками рынка и готовы решать рабочие задачи с первых месяцев работы. Востребованность наших программ подтверждают результаты — за последние два года обучение на образовательных проектах „Авито“ прошли более 1000 студентов», — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью в «Авито».

Сейчас «Авито» реализует 12 программ высшего образования, включая магистратуры, специализации для 3-4 курсов и грантовые образовательные программы. В течение 5 лет компания планирует обучить на своих образовательных программах более 7500 студентов. 

Больше информации о магистратурах можно найти на сайтах: 

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