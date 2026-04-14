«Авито» поддержал программу бакалавриата в Университете Иннополис

Александр
«Авито» и Университет Иннополис договорились о партнерстве и заключили договор о софинансировании. Теперь «Авито» стал партнером программы бакалавриата «Инженерия информационных систем», запущенной при поддержке гранта «Топ-ИТ» Минцифры России.

Образовательный трек готовит инженеров, способных создавать конкурентоспособное программное обеспечение. Среди них: разработчики приложений и компьютерных игр, бэкенд-разработчики и инженеры по информационной безопасности.

Во время обучения студенты осваивают фундаментальные дисциплины — от информатики до кибербезопасности — и сразу закрепляют знания на практике. Ключевой акцент сделан на работу с российскими технологиями и инструментами на базе искусственного интеллекта.

Благодаря поддержке «Авито» переход от учебы к реальной разработке станет максимально плавным. Студентов ждут участие в профильных мероприятиях компании и знакомство с реальными кейсами от экспертов «Авито». Особое внимание — поддержке талантов: стипендии для отличников и самых перспективных студентов, гранты на поездки на профессиональные события и дополнительные возможности для преподавателей.



Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: «„Инженерия информационных систем“ — одна из наших востребованных программ бакалавриата. Профиль создан для тех, кто хочет заниматься разработкой программного обеспечения и систем компьютерной безопасности, а также созданием видеоигр. В 2025 году эта программа выиграла грант Минцифры России на подготовку специалистов уровня топ-ИТ в рамках федерального проекта „Кадры для цифровой трансформации“. Сейчас в Университете Иннополис на ней обучаются 126 студентов, которые смогут стать конкурентоспособными ИТ-инженерами на рынке».

«Поддержка образовательных инициатив в регионах — одно из ключевых направлений работы „Авито“. Наше партнерство с Университетом Иннополис открывает новые возможности для студентов и подтверждает курс компании на развитие образовательных программ за пределами столиц. У „Авито“ есть офисы в разных городах России, и мы заинтересованы в том, чтобы талантливые специалисты могли строить карьеру в IT, не уезжая из родного региона. Этот проект — вклад в развитие местных профессиональных сообществ и укрепление наших региональных команд», — прокомментировал Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито».
