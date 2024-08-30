«Авито» подключил «Российский Красный Крест» к благотворительной механике платформы «Знак добра»





Теперь пожертвовать средства в «Российский Красный Крест» можно через «Авито». Пользователи могут направить любую сумму от 100 рублей в одну из старейших благотворительных организаций с помощью социальной механики «Знак добра». С 2023 года с помощью «Знака добра» пользователи «Авито» помогают благотворительным фондам по всей стране. Сейчас партнерами проекта являются уже 17 некоммерческих фондов.



После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж — его можно прикрепить к объявлениям, чтобы сделать их виднее в поиске. «Знак добра» действует во всех категориях товаров: личные вещи, для дома и дачи, электроника, хобби и отдых, запчасти, оборудование для бизнеса, а также животные.



«Авито» и Российский Красный Крест с 2023 реализуют проекты по оказанию экстренной помощи людям при стихийных бедствиях. Так, совместными усилиями была обеспечена льготная доставка помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области: на платформе «Авито» было опубликовано более 6000 объявлений, которые направлялись людям в затронутые населенные пункты.



Сейчас «Авито» и РКК осуществляют гуманитарную кампанию для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. Для оказания помощи пострадавшим людям из данных регионов на платформе реализована специальная механика объявлений с хештегом #яПомогаю.





«Мы продолжаем развивать свои благотворительные инициативы и подключаем организацию „Российский Красный Крест“ к механике „Знак добра“. „Авито“ и РКК уже реализуют совместно несколько гуманитарных проектов, которые направлены на помощь людям, оказавшимся в зоне стихийных бедствий. Теперь пользователи могут перевести средства на благотворительность напрямую в Красный Крест через нашу платформу», — отметил руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин.

«Благодаря программе „Знак добра“, „Авито“ поддерживает и развивает культуру благотворительности в России. Для нас очень ценно, что пользователи „Авито“ доверяют нам и поддерживают „Российский Красный Крест“, это позволяет нам оперативно помогать самым нуждающимся. Помимо денежных пожертвований, люди со всей страны, в рамках программы #Япомогаю, отправляют нам посылки с необходимой гуманитарной помощью», — рассказала директор департамента фандрайзинга «Российского Красного Креста» Валентина Перехватова.