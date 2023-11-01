«Авито» подключит поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» к благотворительным механикам платформы

На этой неделе в Москве проходит IX Межрегиональный форум добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В рамках торжественного открытия форума представители «Авито» объявили о расширении перечня механик для сбора ресурсной помощи отряду. Помимо специализированного лендинга для передачи оборудования пожертвовать средства на его приобретение можно будет через программу «Знак добра» и другие благотворительные механики.
В ближайшее время «Центр поиска пропавших людей» (партнер «ЛизаАлерт») будет подключен к благотворительным механикам платформы. При подаче объявления на «Авито» с использованием платных услуг продвижения платформа будет переводить 1 рубль на приобретение оборудования и инвентаря для поисковиков. К благотворительной механике будут подключены почти все категории «Товаров», в которых прямо сейчас размещено почти 94 миллиона объявлений — это более половины всех объявлений, опубликованных на платформе.
Партнерство «Авито» и «ЛизаАлерт» стартовало в ноябре 2021 года на VII Форуме добровольцев. В мае 2022 года организации подписали Меморандум о сотрудничестве.
Через специальный раздел на «Авито» с интерактивной картой актуальных поисков ежемесячно собирается порядка 20 единиц оборудования и инвентаря, от фонариков и навигаторов до генераторов энергии и квадрокоптеров. Пользователи «Авито» могут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы. Отряд «ЛизаАлерт» не имеет расчётных счетов, туда невозможно перевести деньги, но при помощи раздела можно передать средства в ресурсный центр для приобретения поискового оборудования и техники, которые закупят и передадут в дар поисковикам.
Летом ЦППЛ был подключен к проекту «Знак добра». Размещая объявления в любых категориях «Товаров», продавец может пожертвовать сумму от 100 рублей в один из благотворительных фондов. После этого пользователь получит специальный бейдж «Знак добра», который при желании сможет разместить на своем объявлении.
Добавление механики «Знак добра» к перечню механизмов помощи отряду позволило за три месяца нарастить объемы финансовых средств, направляемых на закупку оборудования, в два раза.
«„Авито“ — ресурс, в ДНК которого заложена потребность людей помогать друг другу. В рамках сотрудничества с отрядом „ЛизаАлерт“ мы прежде всего даем возможность своим пользователям сделать доброе дело и передать отряду имеющееся оборудование. Когда проект стартовал, мы были ориентированы прежде всего на товарную помощь, но быстро заметили, что иногда у человека нет нужного инвентаря, но есть большое желание поучаствовать. Поэтому мы дали возможность посредством того же лендинга переводить средства на закупку нужных товаров, а позднее включили ЦППЛ в перечень организаций, которым помогаем в рамках проекта „Знак добра“. Подключение новой механике должно помочь нам дополнительно увеличить объемы товарной помощи поисковикам», — сказал руководитель продукта «ESG Авито» Василий Лексин.
«Отряд постоянно испытывает дефицит во всех видах оборудования: беспилотники, транспортные средства, средства связи, навигационное оборудование, фонарики. И для нас важно, что „Авито“ находит все новые способы вовлекать своих пользователей в процесс поиска нужных поисковикам вещей. Мы довольны теми результатами, которых добились на сегодня и знаем, что это не предел. Еще один не менее важный аспект нашей совместной работы — возможность найти квартиры для размещения добровольцев на поисках и инструкторов во время обучения. Если мы можем разместить инструкторов, значит, мы можем научить ещё один регион, где представлен отряд, чему-то важному. Если у нас есть возможность дать людям цивилизованный отдых в ходе поискового мероприятия, эти люди смогут искать дольше, просто потому, что они отдохнули в нормальных условиях и приняли душ. Недавно это было только чудесами, но сейчас стало реальностью, благодаря нашей дружбе с „Авито“», — поделился председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
С момента старта партнерства на «Авито Недвижимости» было найдено и оплачено жилье для 192 добровольцев в 53 локациях, в том числе, удаленных.
В мае 2023 года «Авито» и «ЛизаАлерт» запустили совместный курс для школьников «Безопасный интернет». На занятиях сотрудники «Авито» и добровольцы отряда рассказывают о том, как безопасно вести себя при общении в сети, чтобы предотвратить возможные неприятности. За время действия проекта было получено более 50 заявок на проведение занятий. Сообщить о желании присоединиться к занятиям можно, написав письмо на адрес school@avito.ru.
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Кроме того, представители «Авито» объявили о готовности сотрудников «Авито» присоединиться к поисковым отрядам. В конце ноября инструкторы «ЛизаАлерт» проведут вводный инструктаж в московском офисе компании.