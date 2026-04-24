«Авито» подсказывает продавцам, как улучшить позицию объявлений в поиске

Технологическая платформа «Авито» запустила аналитический инструмент «Среднее место в поиске» для профессиональных продавцов. Сервис показывает позицию объявления в поисковой выдаче и дает персонализированные рекомендации, о том, как её улучшить. Инструмент уже доступен в личном кабинете «Авито Pro» для почти миллиона профессиональных продавцов платформы.

На место объявления в поиске «Авито» влияет комплекс факторов: релевантность запросу, качество описания и фото, уровень сервиса продавца, конкурентность цены и использование инструментов продвижения. Большинство продавцов не знали, на какой позиции в поисковой выдаче находятся их объявления: по данным опросов «Авито», 73% продавцов не понимали, почему их предложение оказывается ниже конкурентов, а 58% искали свои объявления в выдаче вручную. При этом 70% продавцов хотели не просто видеть свою позицию, а понимать, что на неё влияет и как её улучшить. 

«Среднее место в поиске» показывает, на каких позициях находятся объявления, как эта позиция меняется со временем и доходят ли до объявлений пользователи при просмотре выдачи. Например, если объявление находится ниже зоны, до которой долистывают пользователи, система прямо укажет на это и предложит продавцу конкретные действия: доработать объявление, предложить покупателям скидки или усилить продвижение.
