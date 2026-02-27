«Авито» погружает школьников в мир больших данных: состоялся открытый федеральный «Урок цифры» о рекомендательных алгоритмах





27 февраля состоялся федеральный открытый «Урок цифры» от компании «Авито» на тему «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Занятия прошли в московском офисе «Авито», а также в Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Воронеже, Тамбове и Рязани.

«Каждый день на „Авито“ заходят более 25 миллионов человек, и каждому из них мы формируем персональную ленту, выбирая из сотен миллионов объявлений. За этим стоят сложные алгоритмы и специалисты, которые умеют с ними работать. Именно поэтому нам важно рассказывать школьникам, как устроены рекомендательные системы и почему профессии в области анализа данных и машинного обучения — одни из самых востребованных сегодня. Российские технологические компании нуждаются в тысячах таких специалистов, и мы хотим, чтобы следующее поколение уже со школы понимало: именно они будут строить цифровой мир вокруг нас. „Урок цифры“ — это наш вклад в то, чтобы этот путь начинался как можно раньше».

«Вот уже второй год „Авито“ в рамках всероссийского проекта „Урок цифры“ влюбляет школьников по всей России в ИТ, просто и увлекательно раскрывая сложные темы анализа данных, работы рекомендательных систем и роли дата-инженеров. Это яркий пример того, как бизнес может эффективно решать задачу профориентации в масштабах всей страны. За 8 лет существования проекта мы убедились: когда индустрия так открыто и увлеченно говорит с детьми, это приводит миллионы из них в сферу информационных технологий, формируя новое поколение высококвалифицированных специалистов» — прокомментировала заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

В ходе урока школьники узнали, как работают продукты, основанные на данных и машинном обучении, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Спикеры компании рассказали ребятам, в каких сферах нашей жизни мы применяем алгоритмы, какими специалистами они создаются и как искусственный интеллект применяется на Авито. Школьники узнали принципы работы рекомендательных систем, лежащих в основе современных цифровых платформ и сами приняли участие в создании алгоритма.К гостям федерального открытого урока с приветственным словом обратился управляющий партнер «Авито» Иван Гуз:Новый сезон «Авито» в проекте «Урок цифры» проходит с 16 февраля по 9 марта. Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с ключевыми IT-профессиями: дата-инженер, дата-сайентист, бэкенд-разработчик, аналитик данных.За успешное прохождение «Урок цифры» от «Авито» ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы «Авито» в реальные средства и направлены в виде пожертвований в организации.С момента старта сезона школьники прошли тренажер «Авито» более 1 миллиона раз, а в адрес фондов было направлено более 30 млн виртуальных баллов.Пройти новый урок можно по ссылке или на сайте урокцифры.рф.Первый «Урок цифры» от «Авито» был запущен в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Ученики попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им.