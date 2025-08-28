«Авито» покажет стоимость ремонта под ключ ещё на этапе выбора квартиры

Александр

Фото freepik

Согласно исследованию «Авито», более 80% покупателей недвижимости планируют делать ремонт в новом жилье. Для большинства из них (60%) еще на этапе выбора объекта наиболее востребована информация о примерной стоимости работ и материалов. Чаще всего эти сведения ищут в интернете, реже — уточняют у мастеров напрямую. В среднем россияне закладывают на ремонт около 11% от стоимости квартиры.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Чтобы упростить оценку предстоящих расходов, в объявлениях о продаже недвижимости появился блок с ориентировочной стоимостью ремонта под ключ и примерами предложений подрядчиков. Это позволяет покупателям еще на этапе выбора квартиры учитывать не только цену объекта, но и возможные затраты на ремонт.

«Для большинства покупателей недвижимости вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры. Мы видим, что часто люди сталкиваются с трудностями в понимании реальной стоимости и поиске мастеров. Новый инструмент делает этот путь прозрачнее: уже на этапе просмотра объявления можно получить ориентир по бюджету и увидеть предложения от подходящих исполнителей. Для нас это еще один шаг в развитии технологической платформы „Авито“: мы создаем цифровые решения, которые объединяют разные потребности пользователей в одном пространстве. В планах — расширить функциональность и на строительство домов ИЖС», — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

По данным «Авито Услуг», доля ремонта «под ключ» на рынке составляет около 35%, а среди покупателей новостроек этот формат выбирают почти в половине случаев (46%). Для них заранее рассчитанная стоимость ремонта становится важным ориентиром при выборе объекта.

Добавление расчета стоимости ремонта в объявления о продаже недвижимости дает покупателям дополнительный ориентир при принятии решения. Онлайн-платформы сегодня являются ключевым каналом поиска жилья, и интеграция дополнительных сервисов внутри них меняет логику рынка: покупатели начинают сразу учитывать совокупные затраты, продавцы получают новые аргументы при продаже объектов без отделки, а исполнители выходят на сделку с клиентом на более раннем этапе.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии