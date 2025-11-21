Top.Mail.Ru

Технологическая платформа «Авито» присоединилась к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

Александр

Фото freepik

Участие в Альянсе позволит «Авито» вместе с ведущими технологическими, промышленными и финансовыми компаниями работать над прикладными стандартами применения ИИ, вопросами регулирования и этики, а также образовательными инициативами на рынке. Такой формат сотрудничества ускоряет внедрение технологий в экономику и развитие компетенций, делая технологию доступной более широкому кругу компаний, включая малый бизнес.

«Авито» развивает собственные ИИ-технологии уже более десяти лет. Масштаб платформы и экспертиза «Авито» в работе с данными позволяют компании вносить вклад в развитие отраслевых стандартов и инструментов для массового применения ИИ. На платформе работают рекомендательные модели, компьютерное зрение и генеративные решения, которые улучшают поиск, модерацию и качество клиентского опыта для 70 млн пользователей. Среди ключевых разработок — рекомендательные технологии нового поколения, семейство генеративных моделей A-Vibe и A-Vision и собственный R& D-центр.  Компания инвестировала около полумиллиарда рублей в создание моделей A-Vibe и A-Vision, оптимизированных под русский язык и сценарии электронной коммерции. В ближайшее время на платформе появится интеллектуальный ассистент Ави, который станет помощником покупателей.

«Для „Авито“ участие в Альянсе — возможность делиться накопленной экспертизой внедрения технологии в цифровые сервисы и учиться у коллег по отрасли. Мы создаем продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей и предпринимателей, и такой масштаб требует технологий, которые работают предсказуемо, безопасно и стабильно. Осенью мы открыли доступ к нашим моделям A-Vibe и A-Vision, оптимизированным под русский язык, чтобы поддержать развитие инфраструктуры открытого ИИ в стране. В составе Альянса мы сможем масштабировать этот опыт: совместно развивать бенчмарки для русскоязычного ИИ, создавать практико-ориентированные образовательные проекты и помогать российскому бизнесу грамотно внедрять технологию и развивать компетенции», — подчеркнул Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

Альянс в сфере искусственного интеллекта создан в 2019 году крупнейшими российскими технологическими компаниями. Среди учредителей — «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», VK и Российский фонд прямых инвестиций. Альянс развивает компетенции и внедрение ИИ в бизнесе, образовании и научных исследованиях, а также продвигает успешные практики через библиотеку AI Russia и премию AI Russia Awards. На международном уровне организация входит в AI Alliance Network, объединяющий профильные ассоциации из 15 стран и продвигающий стандарты ответственного применения ИИ.
Комментарии

Шухрат
+175
Шухрат
Авито (недоплатформа, которая блокирует аккаунты без причины) новый спонсор, данного ресурса?
23 минуты назад
#