«Авито» присоединился к Кодексу этики ИИ



На международной конференции AI Journey классифайд «Авито» объявил о присоединении сервиса к Кодексу этики искусственного интеллекта.







Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества. Его уже подписали Сбер, Яндекс, VK и Росбанк и другие ведущие компании — теперь в их числе оказался и «Авито».





«Более 150 алгоритмов ежедневно анализируют 30 млрд кликов пользователей, постоянно обучаясь и совершенствуясь. Искусственный интеллект модерирует 99% объявлений… и продавцам быстрее находить друг друга. Присоединение к Кодексу этики ИИ для нас важный и закономерный шаг, который поможет повысить осведомленность и доверие пользователей к высокотехнологичным продуктам Авито, работающим на основе ИИ», — управляющий директор «Авито» Влад Федулов.



Алгоритмы искусственного интеллекта Авито интегрированы во все ключевые процессы: регистрация, подача объявления, персонализация ленты, монетизация, система репутации, логистика и поддержка.