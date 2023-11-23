«Авито» присоединился к Кодексу этики ИИ

Олег

Авито


На международной конференции AI Journey классифайд «Авито» объявил о присоединении сервиса к Кодексу этики искусственного интеллекта.

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Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества. Его уже подписали Сбер, Яндекс, VK и Росбанк и другие ведущие компании — теперь в их числе оказался и «Авито».

«Более 150 алгоритмов ежедневно анализируют 30 млрд кликов пользователей, постоянно обучаясь и совершенствуясь. Искусственный интеллект модерирует 99% объявлений… и продавцам быстрее находить друг друга. Присоединение к Кодексу этики ИИ для нас важный и закономерный шаг, который поможет повысить осведомленность и доверие пользователей к высокотехнологичным продуктам Авито, работающим на основе ИИ», — управляющий директор «Авито» Влад Федулов. 

Алгоритмы искусственного интеллекта Авито интегрированы во все ключевые процессы: регистрация, подача объявления, персонализация ленты, монетизация, система репутации, логистика и поддержка.

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