«Авито» присоединился к VIII Всероссийскому онлайн-зачету по финансовой грамотности от Банка России



Фото freepik



Технологическая платформа «Авито» стала партнером VIII Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, который проводит Банк России. Мероприятие пройдет с 7 по 28 октября, и любой желающий сможет проверить свои знания в области финансов, получить персональные рекомендации и собрать коллекцию цифровых достижений. Все участники, успешно прошедшие зачет, получат именные сертификаты.

«Финансовая грамотность сегодня — это не только умение управлять бюджетом, но и знание основ интернет безопасности, — говорит директор по доверию и безопасности „Авито“ Наталья Юматова. — Ежедневно на „Авито“ совершаются миллионы сделок, и наша задача — создать для пользователей максимально защищенную среду. Много лет мы вкладываемся не только в развитие технологий безопасности на платформе, но и в обучение детей и взрослых основам цифровой грамотности, чтобы в ближайшем будущем умение отличать надежного продавца, устанавливать надежны пароль или пользоваться сервисами безопасной сделки люди умели на том же уровне, на котором сейчас знают правила дорожного движения».

В рамках партнерства эксперты «Авито» разработали для зачета специальный блок вопросов, направленных на проверку знаний о кибербезопасности и правилах безопасного поведения в интернете. Участники смогут не только оценить свою грамотность в этой сфере, но и получить от «Авито» практические рекомендации по защите личных данных и аккаунтов на онлайн-платформах.Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.Младшие школьники смогут пройти задания в увлекательном интерактивном формате, а школьники 7–11 классов с 14 по 16 октября примут участие в Олимпиадном зачете, который даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» и получить льготы при поступлении в вуз. Прохождение личного зачета займет всего до 20 минут, олимпиадного — до 40 минут, семейного — до 1 часа.