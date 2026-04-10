«Авито» продлил бесплатную доставку в Дагестан до 1 мая и отправил в регион 300 тонн питьевой воды

Александр


«Авито» продлил до 1 мая  бесплатную доставку вещей в Дагестан и соседние районы, пострадавшие от паводка. Все жители пострадавших районов могут заказать товары из специального раздела #яПомогаю с доставкой за 1 рубль. 

Раздел объединил в себе объявления с хештегом #яПомогаю в заголовке, на которые установлена символическая цена или их готовы отдать даром. 

Пользователи «Авито» уже разместили более 13 тысяч объявлений в разделе, по которым  оформлено  около 2700 заказов в Дагестан. Наибольшим спросом пользуются взрослая и детская одежда, обувь, игрушки, бытовая техника.

«Авито» запустил гуманитарную кампанию в помощь жителям Дагестана 3 апреля. За эту неделю компания доставила в Дагестан 300 тонн питьевой воды и сейчас перевозит в регион спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Для помощи населению и спасательным организациям в   Дагестан приехали сотрудники компании, которые занимаются приемом гуманитарных грузов и распределением по пострадавшим. 

Кроме того, на этой неделе «Авито» обеспечил транспортировку 17,6  тонн кормов, произведенных компанией «Марс» в помощь местным приютам для животных. 

Чтобы помочь пострадавшим от наводнения районам и передать вещи по символической цене, нужно разместить на платформе объявления с хэштегом в заголовке #яПомогаю и указать символическую цену от 10 рублей. Такие предложения попадут в раздел помощи Дагестану и получат приоритет в зонах ЧС и возможность бесплатной доставки до 1 мая.

Скоро будет опубликован список тех, кто помог «Авито» в реализации этой кампании. 
