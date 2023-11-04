«Авито» против спекулянтов: с платформы пропали все объявления с билетами на «Щелкунчика» в Большом театре

Фархад
Авито

Крупнейшая в России платформа для размещения рекламы «Авито» начала удалять все объявления о продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом Театре.

«Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на  платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок. Мы надеемся, что оно поможет предотвратить часть рисков и сделает покупку билетов на любимый  спектакль более доступной для зрителей», — подчеркнули в пресс-службе Авито.

В свою очередь, мы также не рекомендуем поддаваться действиям спекулянтов и приобретать билеты только в официальных кассах.
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