«Авито» против спекулянтов: с платформы пропали все объявления с билетами на «Щелкунчика» в Большом театре

«Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок. Мы надеемся, что оно поможет предотвратить часть рисков и сделает покупку билетов на любимый спектакль более доступной для зрителей», — подчеркнули в пресс-службе Авито.

Крупнейшая в России платформа для размещения рекламы «Авито» начала удалять все объявления о продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом Театре.В свою очередь, мы также не рекомендуем поддаваться действиям спекулянтов и приобретать билеты только в официальных кассах.