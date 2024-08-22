«Авито Путешествия» присоединились к АТАГ

«Мы давно взаимодействуем с коллегами по отрасли по вопросам, связанным с развитием рынка путешествий. Вступление в АТАГ и участие в повестке ассоциации позволяет этой работе стать более эффективной и направленной. Мы стремимся сделать путешествия по России выгодными, удобными и максимально безопасными, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей. Необходимо, чтобы он развивался цивилизованно, а условия ведения бизнеса и регулирование поощряли честную конкуренцию между игроками», — прокомментировал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Сервис «Авито Путешествия» вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ), некоммерческую ассоциацию, объединяющую крупных игроков рынка цифрового туризма. Совместно с другими членами ассоциации компания намерена совершенствовать отраслевую экспертизу, содействовать внедрению передовых технологий в туризм и улучшать опыт самостоятельных путешествий.«Авито Путешествия» продолжает развитие рынка краткосрочного бронирования жилья для путешествий, командировок и других целей. С августа 2024 года сервис стал частью АТАГ, чтобы развитие нормативно-правового поля происходило с учетом баланса интересов участников рынка и частного бизнеса, представленного на «Авито».Вместе с другими участниками ассоциации «Авито Путешествия» будут заниматься укреплением механизмов саморегулирования, внедрять технологические практики для улучшения потребительского опыта, взаимодействовать с органами власти на этапе мониторинга и анализа законодательных инициатив и рыночных трендов, консолидированно с другими участниками рынка доносить позицию бизнеса до значимых аудиторий, проводить исследования и популяризировать цифровые инструменты для путешествий.Сегодня на «Авито Путешествиях» представлено около 300 тысяч объектов частной недвижимости для посуточного проживания (80% от всех вариантов на рынке), а с осени 2024 года можно будет забронировать номера в 13 000 отелей по всей стране (>70% предложений всех отелей и гостиниц России). Участие в АТАГ станет ещё одним инструментом для бизнеса, чтобы эффективно доносить позицию до власти во время разработки новых законов. Например, влияние через АТАГ может понадобиться в свете дискуссий о необходимости регулирования рынка онлайн-тревел-агентств и дополнительного контроля сдачи частного жилья в посуточную аренду.