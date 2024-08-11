«Авито Путешествия» привезли гигантский чемодан в Парк Горького

«Лето и Парк Горького — пожалуй, лучшее время и место в Москве, чтобы передать настроение предвкушения отпуска. „Авито Путешествия“ — относительно молодой бренд, хотя мы давно занимаемся развитием краткосрочной аренды жилья. Мы захотели создать эмоциональную связь пользователей с брендом через интерактивную зону в Парке Горького. Любое путешествие — это приятная суета, планирование, эмоции и, конечно, незабываемые впечатления. Наша бренд-зона служит не только развлекательным, но и образовательным целям. Мы рассказываем, как безопасно забронировать жилье, на что обращать внимание при выборе места проживания, о новой программе лояльности с кэшбэком», — прокомментировала Галина Собко, менеджер по маркетингу продукта «Авито Путешествий».

Москва: Красная Площадь, ВДНХ, Третьяковская галерея, Парк Горького, Останкинская телебашня.

Санкт-Петербург: Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор, Крейсер Аврора, Спас-на-Крови.

Краснодарский край: Красная поляна, Олимпийский парк, Сочинский национальный парк, Парк Краснодар, Долина Сукко.

Казань: Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, Храм всех религий, национальный музей Республики Татарстан, дворец Земледельцев.

Свердловская область: парк Оленьи Ручьи, обелиск Европа-Азия, Невьянская башня, дом Севастьянова, улица Вайнера.

Запущенный в этом году сервис «Авито Путешествия» представил интерактивную зону в Парке Горького для жителей и гостей Москвы. Посетителям парка приготовили яркие фотозоны для любителей селфи, советы по организации отдыха от команды «Авито Путешествий» и промокоды на бронирование жилья. Главным арт-объектом инсталляции стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона как эмоциональный атрибут любого путешествия. Также в разгар летнего сезона «Авито Путешествия» подготовили аналитику по приоритетным российским регионам для бронирования и топ-5 достопримечательностей.Интерактивная зона находится в центральной части Парка Горького справа от главного фонтана. В центре инсталляции — павильон с несколькими комнатами, каждая из которых посвящена определенному этапу путешествия: от выбора жилья и заселения до отдыха и возвращения домой. Площадка насыщена арт-объектами для эффектных фото в социальных сетях: огромный прозрачный чемодан на входе с призывом «Не забудь себя в отпуск», комната в неоновом оформлении с плюшевой обстановкой, большое количество зеркал, зона с перевернутым бассейном.Помимо решения креативной задачи, команда «Авито Путешествий» интегрировала в инсталляцию образовательный элемент. Пройдя все комнаты, символизирующие разные этапы путешествия, участники попадают «домой» — в четвертую комнату, где получают доступ к чат-боту с «чек-листом» для путешественников. В нем собраны все лайфхаки для общения с арендодателями, по организации путешествий с детьми, советы для заселения с животными. После завершения путешествия по интерактивной зоне посетители получат промокоды со скидкой при бронировании жилья через «Авито Путешествия» и еще один традиционный символ отпуска — памятные фото-магнитики на холодильник.Бренд-зона «Авито Путешествий» работает в Парке Горького, она расположена справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни.Бренд Авито Путешествий был запущен в апреле 2024 года. Новый сервис для поиска и бронирования всех типов размещения в отпуске, командировке и любой другой поездке по стране стал одним из фокусов в стратегии развития всей платформы.По результатам опроса, проведенного «Авито Путешествиями» в августе 2024 года, главными достопримечательностями в пяти ключевых туристических регионах России стали Красная площадь в Москве, государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Красная Поляна в Краснодарском крае, Казанский Кремль и парк Оленьи Ручьи в Свердловской области. Интересно, что Парк Горького в Москве, где располагается бренд-зона «Авито Путешествий», также отметили как одну из лучших достопримечательностей города.Топ-5 достопримечательностей в ключевых регионах летнего туризма:К запуску бренд-зоны аналитики «Авито Путешествий» определили наиболее востребованные среди россиян направления для бронирования жилья посуточно в летний сезон. Лидируют Москва и Московская область — каждая десятая бронь приходится на столичный регион. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан.Топ регионов по числу бронирований в посуточной аренде в мае–июле 2024, % от общего числа бронированийТакже в число наиболее востребованных регионов для летнего бронирования вошли Челябинская область, Башкортостан, Самарская область, Волгоградская область, Тюменская область, Крым, Карелия, Красноярский край, Дагестан.В среднем, российские путешественники бронировали в этот период посуточные объекты на 3 ночи, в 91% случаев — квартиры, в оставшихся 9% — дома, дачи, таунхаусы и коттеджи. К слову, количество доступных для бронирования объектов в мае–июле 2024 увеличилось на платформе «Авито Путешествия» на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.