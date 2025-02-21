«Авито Работа» и «Академия ритейла» объединяют усилия в популяризации профессий сферы торговли





Образовательный и исследовательский центр «Академия ритейла» и платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение престижа профессий в сфере торговли. Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills.





Чемпионат Retail Skills пройдет в Москве на площадке ВДНХ 18 и 19 апреля 2025 года. В его рамках 100 лучших специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также в рамках мероприятия пройдет конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле» и ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.



«В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма», — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».



«Мы искренне рады, что «Авито Работа» поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка «Авито Работы» сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!», — отметил Алексей Филатов, основатель «Академии ритейла», доцент МГИМО.



