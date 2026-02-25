Top.Mail.Ru

«Авито» расширил функциональность API для рекламных агентств

Команда рекламных технологий «Авито» добавила новые инструменты в API Avito Pro для агентств — интерфейс, который позволяет партнерам площадки автоматизировать управление статистикой и базой клиентов за пределами основного кабинета. Обновления помогают агентствам анализировать статистику продвижения по разным заказчикам в едином окне, оперативно принимать решения об изменениях в настройках кампании и оценивать потенциал клиента через проверку ИНН.

Раньше пользователи агентского кабинета Avito Pro подключали сторонние сервисы для оценки продвижения или создавали отдельные ключи доступа к аналитике каждого заказчика. Теперь партнеры площадки могут оценивать динамику по разным клиентам, в том числе по статистике расходов, в одном пространстве в разрезе нескольких дней, недель или месяцев. Для этого достаточно зайти в API сервиса.


«Как технологическая площадка для электронной коммерции, мы стремимся упростить пользовательский опыт всем участникам цепочки, в том числе — за счет внедрения новых инструментов и технологий на базе искусственного интеллекта. Расширение функциональности публичного API позволяет партнерам площадки ускорить оценку результатов кампаний, а также принимать решения об их оптимизации на базе полученных данных, а не отдельных гипотез», — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».

Дополнительно в API появилась возможность оценивать потенциал заказчика через его ИНН. Параллельно можно анализировать до 100 продавцов, которые работают в разделах «Авито Товары», «Авито Услуги» и «Авито Спецтехника». Расширенная функциональность доступна для рекламных агентств из партнерской программы «Авито». Подключиться к ней можно через заявку на сайте. 
