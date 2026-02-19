«Авито» расширил возможности для рекламных агентств





В агентском кабинете Avito Pro появилась возможность продвигать товары продавцов «Авито Авто» из разделов «Продажа и аренда спецтехники», «Продажа мото- и водного транспорта», а также «Аренда автомобилей». В агентском кабинете Avito Pro появилась возможность продвигать товары продавцов «Авито Авто» из разделов «Продажа и аренда спецтехники», «Продажа мото- и водного транспорта», а также «Аренда автомобилей». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Как один из крупнейших игроков на рынке, мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству с нашими партнерами. В условиях, когда комиссии в индустрии сокращаются, наша задача — помочь рекламным агентствам развивать и масштабировать свой бизнес. Для этого мы не только удерживаем вознаграждения на высоком уровне, но и открываем новые разделы „Авито“ для работы с продавцами», — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».

Раньше эта опция была доступна агентствам, которые работают с продавцами «Авито Товаров» и «Авито Услуг». Теперь такая возможность появилась и у тех, кто сотрудничает с «Авито Спецтехникой». При достижении ежемесячного плана рекламные агентства получают ежемесячную комиссию выше рынка.Рекламные агентства могут найти клиентов среди нескольких тысяч производителей, официальных дилеров, дистрибьюторов или профессиональных продавцов. По данным «Авито Спецтехники», в разделе «Грузовики и спецтехника» представлено более 250 тыс. объявлений, куда заходит более 1,1 млн пользователей в день, 120 000 пользователей ежедневно заходят в раздел «Аренда спецтехники».Продвигать спецтехнику можно с оплатой за целевые действия — за звонки или обращения в чат внутри «Авито».