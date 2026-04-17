«Авито» расширяет категорию SIM-карт: на платформе появились МТС, «МегаФона» и Yota

Александр

Фото freepik

«Авито» расширяет новую товарную категорию: теперь на платформе доступны SIM-карты от официальных магазинов операторов связи МТС, «МегаФона» и Yota.

В продаже представлены SIM-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения. Доставка SIM-карт осуществляется с помощью «Авито Доставки». Это обеспечивает максимальное удобство и безопасность сделки для пользователей: средства поступят продавцу на счет после получения заказа в пункте выдачи, а служба поддержки поможет решить любые спорные вопросы.

«В I квартале 2026 года продажи новых моделей смартфонов выросли на 17% относительно I квартала предыдущего года. При этом модели в ресейле также пользуются стабильной популярностью: если в предыдущем квартале на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, сейчас — уже 71%.  Интеграция на платформу сим-карт — это логичный шаг, который позволяет пользователю не только приобрести устройство, но и и подключить связь к нему связь на той же платформе. Расширение категории вместе с МТС, „Мегафоном“ и Yota дает нашим пользователям возможность широкого выбора и создает удобный сценарий покупки — устройство и связь в одном месте», — отметил руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в «Авито» Сергей Ногин.

МТС в рамках запуска продажи SIM-карт на «Авито» сделает ставку на сценарии, при которых пользователи смогут купить смартфоны вместе с подключением связи. «Авито» и МТС тестировали этот формат продаж в пилотном режиме с 2025 года.

«Пилотный проект, который мы провели на „Авито“ в 2025 году, наглядно показал: ключевой фактор успеха — это нативная интеграция процесса покупки сим-карт в сценарии приобретения комплементарных товаров. Когда пользователь уже купил смартфон ему логично и удобно здесь же подключить тариф. Такой подход не только повышает лояльность пользователей к платформе, но и делает телеком-услуги по-настоящему доступными», — комментирует директор центра онлайн-продаж МТС Руслан Крылов.

«Осознанное потребление — это не только ресейл, но и разумный выбор услуг связи. Мы интегрируем архивные тарифы на платформу „Авито“: то, что раньше было доступно только на YotаАрхив, теперь можно найти на одной из популярных у молодежи площадок. Это делает связь ещё доступнее и встраивает её в привычные сценарии осознанного потребления», — рассказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Категория SIM-карт была запущена на «Авито» в марте 2026 года. Первым партнером в категории стал «Билайн». В рамках партнёрства оператор запустил специальный тарифный план, доступный только пользователям «Авито». 
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными
Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету

Читайте также