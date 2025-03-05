«Авито» разработал технологический продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов





А/B-тестирование определяет, какой вариант из элементов сайта или приложения больше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию. «Авито Тех», технологическая дочерняя компания «Авито», разработала продукт Trisigma, который позволит компаниям с онлайн-сервисами улучшить этот процесс. А/B-тестирование определяет, какой вариант из элементов сайта или приложения больше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию. «Авито Тех», технологическая дочерняя компания «Авито», разработала продукт Trisigma, который позволит компаниям с онлайн-сервисами улучшить этот процесс. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«„Авито Тех „планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Внедрение платформы Trisigma в „Авито“ позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей „Авито“, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — говорит Иван Гуз, управляющий партнер «Авито» по развитию бизнеса.

Автоматически проверять эффективность новых функций на разных сегментах аудитории до их массового запуска.

Запускать сотни экспериментов одновременно на различных платформах и операционных системах.

Гибко настраивать тесты и генерировать подробные отчеты о результатах.

Интегрируется с другими корпоративным системам для обмена данными и представляет результаты анализа в виде понятных графиков и отчетов.

Экономия времени аналитиков: автоматизация освобождает до 90% их рабочего времени для решения более сложных и креативных задач

Увеличение количества тестов без найма новых сотрудников: единственным ограничением остается скорость генерации новых продуктовых идей у команды

Высокая надежность результатов за счет исключения человеческих ошибок

Ускорение развития продукта благодаря более быстрому внедрению новых функций

По оценке «Авито Тех», самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных инвестиций в несколько десятков миллионов рублей, а также около двух лет на реализацию. При этом поддержка такой инфраструктуры и содержание команды обходится минимум в 50 миллионов рублей ежегодно. Ряд крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла уже запустили тестирование Trisigma.Trisigma призвана помочь компаниям оптимизировать разработку цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития сервиса, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений. Команда платформы открыла прием заявок на тестирование сервиса внешними компаниями.Платформа будет полезна для широкого спектра бизнесов — от стартапов до крупных корпораций, разрабатывающих цифровые продукты для массового рынка. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. Trisigma развертывается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов.Платформа полностью разработана технологической командой «Авито». Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в «Авито» работают более 4 тысяч IT-специалистов.