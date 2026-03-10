Top.Mail.Ru

«Авито Реклама» добавила в кабинет автоматическое управление бюджетом с помощью ИИ

Александр
В кабинете «Авито Рекламы» появился ИИ-инструмент для автоматического управления дневным бюджетом кампании. Он анализирует настройки кампании и самостоятельно выставляет оптимальную стоимость клика (CPC) или тысячи показов (CPM), чтобы получать трафик дешевле.

Раньше пользователи кабинета управляли бюджетом кампании вручную. Они самостоятельно устанавливали ставку — фиксированную сумму, которую готовы потратить на рекламу за сутки.

Теперь управление ставкой стало более гибким. Новый инструмент работает на базе ML-алгоритмов, которые непрерывно анализируют спрос и предложение в рекламном аукционе, заданные таргетинги и другие параметры. Это позволяет автоматически находить оптимальные показатели CPC или CPM и получать нужные результаты. Например, алгоритмы укажут, если рекламодатель задал высокую стоимость клика для конкретной кампании и автоматически снизят ее без ущерба для результатов.
 

«Часто у малого бизнеса нет времени, чтобы разбираться в нюансах настройки кампаний. Однако для достижения нужного результата предпринимателям важно понимать, какую ставку задать, чтобы реклама окупила вложения, а весь дневной бюджет не потратился за минуты. По этой причине мы как технологическая компания не просто создаем новые решения, но и упрощаем их для бизнеса любого масштаба. Количество рекламодателей платформы регулярно растет: по итогам 2025 года их число выросло в пять раз. Чем больше клиентов у нас становится, тем выше потребность в автоматизированных инструментах», — комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Для того чтобы подключить автоматическое управление дневным бюджетом, необходимо указать бюджет кампании и максимальную цену, которую рекламодатель готов платить за клик или тысячу показов. После этого алгоритмы выбирают стоимость между минимальной и максимальной ставками. Скорректировать максимальную цену можно в любой момент — обновление происходит в течение 10 минут.
