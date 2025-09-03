«Авито Реклама» упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете

В кабинете «Авито Рекламы» появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настройкам рекламы и статистике. 

Новая структура в рекламном кабинете может включать один главный — родительский — аккаунт и возможность создавать несколько дочерних с опцией быстрого переключения между ними. Это упрощает управление, анализ и оптимизацию кампаний. С помощью гибкой иерархии сотрудники агентств могут быстрее оценивать, как работает реклама и насколько эффективно тратится бюджет. 


 
Гибкая иерархия для агентств включает несколько сценариев использования. Например, рекламное агентство может зарегистрировать аккаунт только на себя, чтобы удобно управлять кампаниями разных рекламодателей в едином окне. Также агентство может зарегистрировать дочерний аккаунт как на свой бизнес, так и на компанию клиента. В последнем случае агентство может использовать реквизиты рекламодателя для оплаты кампаний. А при оформлении аккаунта на бизнес клиента или агентства, предоставлять рекламодателю доступ к настройкам и аналитике.

Создать дочерний аккаунт можно в несколько кликов. Достаточно зайти во вкладку «Аккаунт» в рекламном кабинете, перейти в раздел «Связи» и нажать на кнопку «Добавить аккаунт». Затем необходимо выбрать тип договора: существующий или новый. 

Дополнительно новый инструмент позволяет переводить денежные средства между аккаунтами — с родительского на дочерний и наоборот, но в рамках одного договора. Это удобно, когда у агентства много клиентов: каждому можно выделить отдельный бюджет из общего баланса. 
Рекомендации

