«Авито Реклама» запустила автотаргетинг
«Авито Реклама» расширила набор инструментов для настройки таргетинга. Теперь алгоритмы площадки могут самостоятельно подбирать аудиторию для показов рекламы: это упрощает запуск кампании.
Инструмент подойдет малому и среднему бизнесу, а также рекламодателям, которым важно запускать кампании быстро и с минимальным количеством ручных настроек. Автотаргетинг можно использовать опционально как в новых кампаниях, так и в активных.
Для автоматического подбора целевой аудитории алгоритмы «Авито Рекламы» анализируют рекламный текст и креатив, а также поведение пользователей на площадке. Подключить автотаргетинг можно в кабинете «Авито Рекламы» при настройке кампании с оплатой за клики.
