Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Авито Реклама» запустила инструмент для создания кастомных таргетингов

Александр


В «Авито Рекламе» появился  «Конструктор аудиторий» — инструмент, который позволяет рекламодателям создавать собственные таргетинги. Кастомные сегменты и алгоритмы искусственного интеллекта в кабинете помогают бизнесам показывать релевантную рекламу и оптимально использовать маркетинговый бюджет.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Раньше в кабинете «Авито Рекламы» были доступны готовые шаблоны таргетингов по географии, социально-демографическим характеристикам и интересам. Они отличаются широким набором сегментов и высокой точностью, однако рекламодателям также необходимы более детальные настройки. Например, для рекламы нишевых продуктов, сложных B2B-решений или сезонных распродаж.

Новый инструмент решает эту задачу. Конструктор аудиторий позволяет рекламодателям создавать уникальные таргетинги на основе данных из CRM-систем или на базе аудиторных сегментов, похожих по поведению на текущих клиентов. Также формировать новые сегменты можно вручную.


«Рекламодателям важно привлекать пользователей, которые вероятнее совершат целевое действие: оставят заявку на обратный звонок или оформят заказ. Фокус на измеримый для бизнеса результат становится еще актуальнее сейчас, в период оптимизации маркетинговых бюджетов.

Конструктор аудиторий отвечает на запрос рынка. Новый инструмент позволяет создавать целевые аудиторные сегменты, настраивать таргетинг на них и, как следствие, добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного в рекламу рубля», — комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».
 
Первый способ — создание таргетингов на основе обезличенных данных из CRM-систем — помогает показывать рекламу пользователям из клиентской базы. Загруженную аудиторию можно сочетать с основными таргетингами рекламного кабинета. Это позволяет формировать узкие сегменты и запускать персонализированные кампании. Такой подход эффективен в период сезонных предложений: например, при рекламе новогодних скидок на продление абонемента в фитнес-клуб.

Второй способ — создание аудиторий, похожих по поведению на текущую клиентскую базу рекламодателя. Бизнес загружает в кабинет хешированные данные, а собственные алгоритмы искусственного интеллекта, которые работают в кабинете, анализируют исходную аудиторию и находят похожих пользователей по сотням параметров. Например, по интересам, типам устройств, времени активности и другим. Это помогает рекламодателям находить новых клиентов с высокой вероятностью покупки и продвигать нишевые продукты, для которых сложно подобрать стандартный таргетинг.

Третий способ — ручной — подойдет, если бизнесу необходимо собрать сегмент по ряду конкретных характеристик: полу, возрасту, географии и интересам. Дополнительно в кабинете можно настраивать исключения или использовать правила отбора: «И», «ИЛИ», «НЕ». Например, в случае рекламы фитнес-браслета, охватить целевую аудиторию можно несколькими комбинациями: пользователи iOS «ИЛИ» Android, интересуются фитнесом «ИЛИ» бегом.

Создавать собственные кастомные таргетинги можно в кабинете «Авито Рекламы» в разделе «Аудитории».
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также