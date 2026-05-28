«Авито Реклама» запустила публичный API

Александр


«Авито Реклама» расширила набор профессиональных инструментов и запустила публичный API. Новое решение позволяет автоматизировать работу с кампаниями и данными без необходимости заходить в рекламный кабинет.

На первом этапе с помощью публичного API рекламодатели могут настраивать отправку данных о кампаниях и синхронизировать основные метрики с сервисами сквозной аналитики. Это экономит время на ручной сбор и обработку необходимой информации, а также помогает контролировать эффективность рекламы.

Новый инструмент подходит рекламодателям любого масштаба. Например, бренды, которые запускают перформанс-рекламу, могут использовать публичный API для построения сквозной аналитики. Агрегаторы рекламных площадок — проще и быстрее подключать новых партнеров к «Авито Рекламе». 
 
Подключить публичный API можно в кабинете «Авито Рекламы». Для этого необходимо зайти в настройки аккаунта и создать ключ для доступа к данным. У каждого аккаунта есть баланс баллов: они расходуются при передаче по API. В ближайшее время функциональность нового инструмента расширится.
