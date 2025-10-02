«Авито» соберет технологических лидеров на масштабную конференцию о будущем управления





«Авито Тех», технологическая дочерняя компания «Авито», проведет масштабную конференцию avito.tech.conf, посвящённую лидерству и управлению командами в эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций. Событие состоится 17 октября в Москве, в пространстве Loft Hall #8.

Основная программа разбита на четыре ключевых направления:

Лидерство — развитие технологических лидеров, путь менеджера, управление ресурсами

Искусственный интеллект — внедрение ИИ в разработку, проекты и управление командами

Люди — принципы эмпатичного лидерства

Процессы — адаптация к изменениям, работа в условиях ограничений

«Сегодня технологические лидеры сталкиваются с вдохновляющими и непростыми вызовами одновременно. Наша цель — показать, что лидерство может строиться на эмпатии, осознанности и разумном использовании технологий. Мы задумывали avito.tech.conf как открытую площадку для разговора о будущем лидерства: как управлять командами и процессами, выстраивать культуру и эффективно интегрировать ИИ в рабочие практики», — отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

Артур Щеглов (CTO «Авито Авто») — алгоритмы принятия решений и принципы управления в Tech.

Ирина Вареник (Руководитель продукта для покупателей «Авито Недвижимость») — лидерский подход через индивидуальность и эмпатию.

Александр Лукьянченко (руководитель разработки платформ «Авито» и AvitoPlato) — эффективное внедрение LLM в процессы разработки.

В центре внимания — трансформация роли управленцев: от автоматизации рутинных задач и новых подходов к организации процессов и развития культуры доверия в командах и влияния ИИ на стиль и методы лидерства. Эксперты «Авито Тех» представят практический опыт управления командой из более чем 3000 инженеров, расскажут о процессах калибровок и поделятся кейсами успешного внедрения ИИ-инструментов с измерением их реального эффекта на бизнес.Эксперты «Авито» покажут работающие сценарии применения ИИ: агрегацию технологического ландшафта, автоматизацию рутинных задач и внедрение «агентских» режимов с готовыми процессами. Конференция поможет участникам выработать четкие алгоритмы внедрения ИИ-инструментов в команде и стратегии использования генеративных технологий в разработке продуктов.Другой ключевой темой конференции станет карьерный путь до руководителя: необходимые компетенции, развитие системного мышления и демонстрация управленческого потенциала. На панельной дискуссии обсудят процессы разработки справедливых критериев и коммуникации результатов при калибровках сотрудников. Эксперты ведущих российских IT‑компаний поделятся опытом калибровок и объяснят, как балансировать между объективными метриками и субъективной оценкой при сохранении доверия в командах.Конференцию откроет приветственным словом управляющий партнёр «Авито» Иван Гуз. Управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев выступит с докладом о меняющейся роли лидера в эпоху развития генеративного ИИ.На панельных дискуссиях вместе с экспертами из больших технологических компаний участники обсудят будущее управления в технологической сфере и процессы калибровок в крупных компаниях.Конференция avito.tech.conf — это масштабное мероприятие для тех, кто управляет процессами, продуктами и людьми в технологических компаниях в эпоху ИИ. В фокусе — не теоретические модели, а рабочие приёмы из реальных кейсов, с возможностью обсудить любую управленческую ситуацию с лучшими IT-менеджерами и получить практические советы в личных беседах.