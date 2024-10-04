Avito создала новое юрлицо для развития финансовых услуг

Компания планирует интегрировать финансовые сервисы в свою платформу объявлений, не создавая собственного банка. Как пишет «Интерфакс», АО «Авито Финанс» может получить лицензию оператора финансовых платформ, что позволит предлагать разнообразные финуслуги без необходимости быть банковской организацией.
На базе Avito уже работают такие финансовые продукты, как «Авито Кошелек» для оплаты товаров и кредиты для пользователей. Компания активно продолжает развивать это направление, поскольку видит в нём огромный потенциал.
В целом платформа Avito активно растёт: сейчас на площадке выставлено более 200 млн объявлений, а аудитория превышает 70 млн пользователей. С момента запуска «Авито Кошелька» в феврале 2024 года его зарегистрировали около 1 млн человек, а число покупок с помощью C2C-кредитов превысило 187 тысяч.
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