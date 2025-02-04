«Авито» стал партнером всероссийской онлайн-олимпиады по экологии от Учи.ру





«Авито» стал партнером всероссийской онлайн-олимпиады по окружающему миру и экологии. Олимпиада организована в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и пройдет с 4 февраля по 3 марта на образовательной платформе Учи.ру. «Авито» стал партнером всероссийской онлайн-олимпиады по окружающему миру и экологии. Олимпиада организована в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и пройдет с 4 февраля по 3 марта на образовательной платформе Учи.ру. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«„Авито“ рассматривает ESG-направление как неотъемлемую часть своей корпоративной культуры. Мы активно вовлекаем пользователей и сотрудников в инициативы по охране окружающей среды, используя различные механики на платформе и создавая образовательные проекты. Сотрудничество с олимпиадой Учи.ру для нас — это прежде всего возможность рассказать школьникам о том, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов. А игровые задания, основанные на взаимодействии человека с окружающей средой, учат детей осознавать последствия своих действий и бережнее относиться к природе», — говорит руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин.

«Экологическое образование детей — весомый вклад в будущее нашей планеты. Через задания олимпиады мы стремимся показать школьникам, как повседневные действия человека влияют на окружающий мир. Опытные методисты Учи.ру разработали игровые задачи, которые развивают критическое мышление и формируют экологическую ответственность, помогая детям принимать осознанные решения. Участники узнают, как минимизировать углеродный след, рационально использовать ресурсы и заботиться о природе. Мы уверены, что такие вовлекающие форматы делают тему экологии доступной и увлекательной для подрастающего поколения», — отметила руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.

Участникам предстоит выступить в качестве связующего звена между природой и рукотворным миром: принимать решения, положительно влияющие на окружающую среду, и расследовать взаимные связи природных явлений. Специальный блок вопросов от «Авито» поможет участникам олимпиады узнать, что такое углеродный след, как можно его уменьшить в повседневной жизни, что следует делать, чтобы не расходовать лишние ресурсы.В этом году к соревнованию впервые присоединятся учащиеся 10 и 11 классов — задания также адаптированы для старшей школы. Подготовиться к интеллектуальному соревнованию школьникам помогут экологические уроки, которые проведут волонтеры Всероссийского экологического движения «Экосистема» в регионах России. Олимпиада бесплатна и доступна для всех учащихся.Организаторами экопросветительской инициативы пятый год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру. Олимпиада проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнерами олимпиады также выступают всероссийское экологическое движение «Экосистема» и Агентство стратегических инициатив.Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Для успешного прохождения олимпиады не требуется углубленных знаний школьной программы.Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма.Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.