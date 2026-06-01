«Авито» стал партнёром летнего фестиваля Движения Первых ко Дню защиты детей

«Цифровая грамотность — это не про правила, которые нужно выучить. Это про навык думать критически в необходимый момент. Чем раньше человек его вырабатывает, тем сложнее на него воздействовать — и тем безопаснее становится вся среда вокруг него. Именно поэтому мы активно занимаемся цифровым просвещением детей», — говорит Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

«Фестиваль Движения Первых — это не просто масштабное событие, а пространство возможностей для каждого ребёнка, молодого человека и даже взрослого. Здесь рождаются идеи, раскрываются таланты, появляются новые знакомства и совместные инициативы. Для Движения Первых особенно важно создавать среду, в которой дети и молодёжь чувствуют поддержку, могут проявить себя и сделать первые шаги к большим достижениям. Уверена, что фестиваль станет местом вдохновения, ярких эмоций и новых смыслов для тысяч семей со всей страны», — подчеркнула Татьяна Робина, заместитель Председателя Правления Движения Первых.

Технологическая платформа «Авито» выступила партнёром серии детских фестивалей, которые Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводит по всей стране в честь Дня защиты детей. Специалисты платформы провели мастер-классы и офлайн-игры по цифровой грамотности в городах России: Смоленске, Магнитогорске, Петрозаводске, Красноярске и Элисте. 3 июня мероприятия «Авито» пройдут в Кисловодске и Якутске.Участники — дети и родители, школьники и студенты — разбирали три темы: как проверять информацию и безопасно совершать сделки в интернете, какие задачи искусственный интеллект решает в современном мире и как помогает защищать пользователей на онлайн-платформах, и как безопасно искать первую подработку.Это не первый совместный проект организаций: в прошлом году «Авито» стал партнером смен движения, который проходили во всероссийских детских лагерях «Артек», «Орлёнок» и «Смена». После прохождения мастер-классов более 90% детей отмечали, что стали лучше понимать правила безопасного поведения в сети и больше доверять платформе.Просветительская работа с молодой аудиторией — часть системной позиции «Авито» по вопросам цифровой безопасности. Компания участвует в таких федеральных образовательный АНО «Цифровая экономика» как «Цифровой ликбез» и «Урок Цифры», разрабатывает собственный онлайн игры про безопасность, интегрируется с тематическим контентом в крупные городские события, проводит онлайн уроки.