«Авито» удалили из App Store. Как вернуть приложение на свой iPhone

Артем
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Исчезновение подтвердили в официальном Telegram-канале. Причины выясняются. 

«Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — сообщили в пресс-службе «Авито».

Также в компании посоветовали использовать мобильную версию сайта, если приложение было удалено со смартфона.

Причины удаления на момент написания материала неизвестны.

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Если вы уже устанавливали приложение на iPhone его можно восстановить через программу iMazing, просто следуйте нашей пошаговой инструкции. Аналогичным способом можно сохранить приложения «про запас» и не переживать из-за их удаления.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+65
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Да скоро все Российские приложения будут удалять. Как сказала одна бабуля такой Apple нам и н@куй не нужон.
41 минуту назад
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tellurian
+1583
tellurian
Очень жду возможность появления других магазинов.
Хотя раньше был за один и модерацию.
33 минуты назад
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