«Авито» удалили из App Store. Как вернуть приложение на свой iPhone

Исчезновение подтвердили в официальном Telegram-канале. Причины выясняются.
«Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — сообщили в пресс-службе «Авито».
Также в компании посоветовали использовать мобильную версию сайта, если приложение было удалено со смартфона.
Причины удаления на момент написания материала неизвестны.
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Если вы уже устанавливали приложение на iPhone его можно восстановить через программу iMazing, просто следуйте нашей пошаговой инструкции. Аналогичным способом можно сохранить приложения «про запас» и не переживать из-за их удаления.