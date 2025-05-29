«Авито» удалили из App Store. Как вернуть сервис на свой iPhone

Артем
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Мобильное приложение сервиса «Авито» вновь исчезло из App Store. Его поиск не дает результатов.

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«Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах», — заявили представители платформы. 

Также в компании посоветовали не удалять скачанное приложение и пользоваться мобильной версией сайта.

Причины удаления на момент написания материала неизвестны.

Если вы уже устанавливали приложение на iPhone его можно восстановить через программу iMazing, просто следуйте нашей подробной инструкции. Аналогичным способом можно сохранить приложения «про запас» и не переживать из-за их удаления.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

Hello!
+758
Hello!
iMazing на винде не может восстановить приложения (не все), в iOS 18.5 что-то изменили в этом плане. Сбрасывал телефон, теперь без банковских приложений остался. Альфа только, древнее установилась.
час назад в 11:31
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