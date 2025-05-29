«Авито» удалили из App Store. Как вернуть сервис на свой iPhone

Мобильное приложение сервиса «Авито» вновь исчезло из App Store. Его поиск не дает результатов.
«Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах», — заявили представители платформы.
Также в компании посоветовали не удалять скачанное приложение и пользоваться мобильной версией сайта.
Причины удаления на момент написания материала неизвестны.
Если вы уже устанавливали приложение на iPhone его можно восстановить через программу iMazing, просто следуйте нашей подробной инструкции. Аналогичным способом можно сохранить приложения «про запас» и не переживать из-за их удаления.