«Авито» при поддержке BI.ZONE улучшила детекцию фишинговых ресурсов почти в 2 раза





«Авито» и BI.ZONE Brand Protection сотрудничают пять лет. За это время компании совместно повысили эффективность определения и блокировки фишинговых схем на 85%.

Защита от фишинговых атак

Мониторинг фродовых схем на теневых ресурсах

Контроль сохранности персональных данных клиентов и сотрудников

Выявление забытых токенов и секретов на открытых платформах для разработки

Защита от атак с использованием вредоносного ПО

«Для нас ключевым приоритетом всегда остается безопасность пользователей. Совместно с BI.ZONE мы не просто реагируем на угрозы, а выстраиваем устойчивую систему, которая позволяет нам быть на шаг впереди злоумышленников. Это долгосрочная работа, и мы видим ее реальные плоды».

«Главный инструмент злоумышленников — социальная инженерия. При этом злоумышленники постоянно изменяют подходы, пытаясь войти в доверие. Для своевременного обнаружения и блокировки фродовых ресурсов мы постоянно оптимизируем процессы и улучшаем алгоритмы. Наш совместный кейс с „Авито“ — пример такой работы».

Команда «Авито» непрерывно улучшает показатели безопасности платформы, включая борьбу с фишингом, распространением вредоносного ПО и другими случаями неправомерного использования бренда компании.Среди ключевых задач «Авито» и BI.ZONE Brand Protection выделили следующие:За время работы компании постоянно оптимизировали подход к проверке доменов, процесс блокировки фишинговых сайтов, использующих элементы дизайна платформы, и улучшили алгоритмы поиска нелегитимной активности. В результате количество фродовых ресурсов снизилось на 85% за 5 лет. При этом время, необходимое на блокировку таких сайтов, сократилось на 25%.Антон Тупиков, технический лидер дирекции SafеСom, «Авито»:Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection: