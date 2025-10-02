«Авито» при поддержке BI.ZONE улучшила детекцию фишинговых ресурсов почти в 2 раза

Александр


«Авито» и BI.ZONE Brand Protection сотрудничают пять лет. За это время компании совместно повысили эффективность определения и блокировки фишинговых схем на 85%.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Команда «Авито» непрерывно улучшает показатели безопасности платформы, включая борьбу с фишингом, распространением вредоносного ПО и другими случаями неправомерного использования бренда компании.

Среди ключевых задач «Авито» и BI.ZONE Brand Protection выделили следующие:

  • Защита от фишинговых атак
  • Мониторинг фродовых схем на теневых ресурсах
  • Контроль сохранности персональных данных клиентов и сотрудников
  • Выявление забытых токенов и секретов на открытых платформах для разработки
  • Защита от атак с использованием вредоносного ПО


За время работы компании постоянно оптимизировали подход к проверке доменов, процесс блокировки фишинговых сайтов, использующих элементы дизайна платформы, и улучшили алгоритмы поиска нелегитимной активности. В результате количество фродовых ресурсов снизилось на 85% за 5 лет. При этом время, необходимое на блокировку таких сайтов, сократилось на 25%.

Антон Тупиков, технический лидер дирекции SafеСom, «Авито»:

«Для нас ключевым приоритетом всегда остается безопасность пользователей. Совместно с BI.ZONE мы не просто реагируем на угрозы, а выстраиваем устойчивую систему, которая позволяет нам быть на шаг впереди злоумышленников. Это долгосрочная работа, и мы видим ее реальные плоды».

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection:

«Главный инструмент злоумышленников — социальная инженерия. При этом злоумышленники постоянно изменяют подходы, пытаясь войти в доверие. Для своевременного обнаружения и блокировки фродовых ресурсов мы постоянно оптимизируем процессы и улучшаем алгоритмы. Наш совместный кейс с „Авито“ — пример такой работы».

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Рекомендации

Рекомендации

Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+39
TheEwb
Авито, поглатило Молоток и превратилось в педерастов
22 минуты назад
#