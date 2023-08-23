«Авито» усилил безопасность аккаунтов с использованием банковского ID



У пользователей Авито появилась возможность подтвердить подлинность профиля и получить значок "Документы проверены" с помощью сервиса Сбер ID. Этот шаг позволит дополнительно повысить безопасность сделок на платформе и уровень доверия между пользователями.



Сейчас пользователь может получить значок «Документы проверены» с помощью паспорта, водительского удостоверения, Сбер ID или Tinkoff ID.





Авторизуйтесь в мобильном приложении «Авито»

Зайдите в свой профиль → «Управление профилем»

Тапните «Основные данные» → «Подтверждение данных»

Выберите вариант «Сбер ID».

Чтобы подтвердить свой профиль «Авито» по Сбер ID, необязательно загружать скан документов — достаточно сделать несколько шагов в мобильном приложении или на сайте платформы. «Авито» стала первой компанией, которая реализовала возможность подтверждения аккаунта по Сбер ID. Его могут пройти пользователи, которые ранее не подтверждали профиль другими способами.Как пройти верификацию по Сбер ID:Значок «Документы проверены» может быть полезен всем участникам сделок. Для покупателей это подтверждение того, что они имеют дело с реальным продавцом, а не созданным автоматически аккаунтом. Для продавцов — возможность дополнительно повысить шансы на успех объявлений.