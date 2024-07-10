Авито усиливает практику M&A сделок. Руководителем направления M&A назначен Павел Морозов

«Авито — компания с высокими темпами роста. Источником этого роста для нас является не только органическое развитие, но и сделки M&A. Вокруг нас развивается большое число технологических компаний, они работают в интересных для нас областях, развивают интересные нам технологии. Инвестируя в такие бизнесы, мы получаем опыт команд-новаторов, которые могут не только бесшовно интегрировать проект, но и генерировать новые оригинальные решения. Мы же предоставляем таким командам возможность стать частью лидера рынка, применить свои компетенции на гораздо большем масштабе бизнеса, продолжить и даже ускорить развитие. Мы рады, что Павел присоединился к команде Авито, его опыт будет очень полезен в продолжении нашей стратегии прибыльного роста».

«Российский технологический рынок динамично развивается и количество M&A сделок ежегодно растет. Вместе с этим усиливается и конкуренция технологических компаний. Для Авито сделки M&A являются важным инструментом для роста бизнеса, позволяют компании не только ускоренно развивать наш продукт, но и интегрировать лучшие команды».

Группа слияний и поглощений в Авито отвечает за поиск новых точек роста в рамках стратегии достижения долгосрочных целей основного продукта и всех пяти бизнес-направлений компании: Товары, Авто, Недвижимость, Работа, Услуги. В задачи команды M&A входит сопровождение инвестиций в стартапы, приобретение инструментов, продуктов и компаний для развития бизнеса Авито и усиления конкурентных позиций на рынке.Сергей Пивень, управляющий партнер Авито:Павел Морозов, руководитель направления слияний и поглощений Авито:Павел профессионально занимается прямыми и венчурными инвестициями в IT-компании более 17 лет. Работал в «ВТБ Капитале» и «Тройке Диалог», а в период с 2017 по 2024 возглавлял венчурный бизнес «Sk Capital», реализовал более 40 венчурных и M&A сделок в России и на зарубежных рынках, включая инвестиции в такие компании как Evernote, iiko, Maximum Education и CM.Expert. Павел окончил механико-математический факультет МГУ, имеет степень кандидата физико-математических наук.