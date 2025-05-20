«Авито» усиливает присутствие в сегменте красоты





Онлайн-площадка объявлений «Авито» объявила о запуске «Авито Красоты» — нового направления внутри сервиса «Авито Услуги», которое будет сфокусировано на развитии рынка бьюти-услуг. Компания планирует развивать цифровые инструменты для мастеров, салонов красоты и пользователей, а также инвестировать в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли. Онлайн-площадка объявлений «Авито» объявила о запуске «Авито Красоты» — нового направления внутри сервиса «Авито Услуги», которое будет сфокусировано на развитии рынка бьюти-услуг. Компания планирует развивать цифровые инструменты для мастеров, салонов красоты и пользователей, а также инвестировать в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Запуск полноценного направления — логичное развитие активно растущей категории. Согласно аналитике платформы, бьюти-услуги стабильно входят в тройку самых популярных направлений услуг на «Авито», а также являются самой высокочастотной категорией. Ежемесячная аудитория составляет более 11 млн пользователей, а общее число частных мастеров на платформе превышает 500 тысяч — это крупнейшая представленность в категории среди онлайн-сервисов в России.Сегодня объем онлайн-рынка в сфере бьюти-услуг составляет 6% от всего рынка услуг в стране, и обладает значительным потенциалом роста. По данным платформы в 2024 году спрос на услуги в категории увеличился на 11% год к году. Особенно быстро растут направления парикмахерских услуг (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%).Развитие «Авито Красоты» предполагает внедрение цифровых решений, способствующих повышению прозрачности и эффективности взаимодействия между исполнителями и заказчиками услуг. В числе приоритетов — расширенные профили мастеров, улучшенные фильтры поиска, система отзывов и рейтингов, интеграция онлайн-календарей и инструментов записи.В дополнение к цифровым инструментам, «Авито Красота» сфокусируется на развитии профессионального сообщества: в планах — образовательные программы, обучающие форматы и мероприятия для мастеров и салонов.«Мы рассматриваем сегмент бьюти-услуг как важную часть экосистемы Авито, в которой пересекаются интересы заказчиков услуг и специалистов. Это динамичный рынок с высоким спросом, но в нем все еще ощущается нехватка удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Мы намерены развивать „Авито Красоту“ как площадку внутри „Авито Услуг“, которая поможет структурировать этот рынок, дать мастерам и салонам доступ к новой аудитории, а пользователям — больше уверенности в выборе. В этом направлении мы планируем системные инвестиции — от технологических решений до образовательных и профессиональных инициатив», — комментирует Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах».