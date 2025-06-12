Авито ввел лимит на контакты с продавцами при покупке подержанных смартфонов

Площадка для бесплатных объявлений Авито изменила правила пользования. Теперь сервис ограничивает покупателей, которые, по его мнению, слишком часто общаются с продавцами электроники.
Пакеты предлагают 1, 10, 20 либо 50 контактов и действует 28 дней с момента покупки. Одним контактом считается доступ к просмотру одного номера телефона или одному чату с продавцом. Если не использовать пакет за указанный срок, он сгорит.
«Мы учитываем чаты только тогда, когда вы отправляете сообщение продавцу: если случайно открыли чат и ничего не написали, оплаченный контакт списываться не будет. Но если вы позвонили, а продавец не взял трубку, такой контакт мы посчитаем использованным», — Авито.
Напомним, что у Авито есть свой собственный сервис по выкупу смартфонов, где компания сотрудничает с партнерскими сервисами в регионах. На странице поддержки, посвященной нововведению, предлагается стать партнером Авито по выкупу электроники тем, кто часто покупает технику на вторичном рынке.