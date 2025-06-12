Авито ввел лимит на контакты с продавцами при покупке подержанных смартфонов

Площадка для бесплатных объявлений Авито изменила правила пользования. Теперь сервис ограничивает покупателей, которые, по его мнению, слишком часто общаются с продавцами электроники.

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