цены указаны верно

товары должны быть в наличии или появиться в течение 2-х дней

изделия под заказ сделаны в указанные сроки

сами товары соответствуют заявленному в объявлениях описании

товары можно купить на Авито — без перехода в другие магазины и мессенджеры

адрес оффлайн-магазина или пункта самовывоза совпадает с заявленным







Чтобы пользователю было удобнее и увереннее выбирать и покупать товары, «Авито» начала выделять объявления профессиональных продавцов, которые размещают актуальные проверенные предложения и обеспечивают высокий уровень клиентского сервиса. Уже более 2500 компаний стали проверенными партнерами «Авито Товаров».Отметка «Проверенный партнер» видна посетителям сайта в профиле и всех объявлениях компании. Таким образом «Авито» планирует поощрять работу добросовестных участников рынка, улучшить качество объявлений на площадке и упростить покупателям процедуру выбора товаров.Согласно исследованию, проведенному Авито в октябре этого года, статус «Проверенный партнёр» повышает привлекательность объявлений продавца в три раза. Около 60% опрошенных готовы обращаться преимущественно к таким продавцам, а еще 8% только к ним. Получить отметку «Проверенный партнер» может предоставивший ИНН и зарегистрированный в статусе компании на онлайн-платформе «Авито» индивидуальный предприниматель или компания, имеющая в профиле более десяти отзывов и рейтинг выше четырех звезд. Авито также проверяет претендента на соответствие следующим параметрам:В случае успешной проверки в профиле претендента автоматически появляется отметка «Проверенный партнер». Чтобы сохранять полученный статус и дальше, компаниям необходимо продолжать соблюдать вышеперечисленные правила, так как проверки осуществляются регулярно.