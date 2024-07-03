Авито вывез студентов-олимпиадников со всей России на «Алые паруса» и устроил им встречу с топ-менеджментом компании

«Мы хотели вновь создать для ребят настроение праздника выпускного, когда у тебя только начинается вступление во взрослую жизнь. Талантливым ребятам вместе с командой показали, как все устроено внутри Авито: здесь собрались лучшие из лучших, по этому принципу мы формируем нашу команду. Мы ищем людей, которые разделяют наши ценности, ценят взаимопомощь, готовы делать, принимать аргументированные решения и упрощать процессы. У нас очень высокие требования на входе, например наши мидл-разработчики успешно проходят собеседования на „синьорные“ позиции в других компаниях. Каждый год мы нанимаем более 300 стажеров в различные направления, 80% из которых остаются с нами и продолжают развитие карьеры внутри компании. Присоединиться к команде Авито непросто, но я искренне желаю этого ребятам. Это будет означать, что они — лучшие, а также даст мощный старт карьере» — поделился Сергей Пивень, управляющий партнер Авито.

«Авито — внутренняя страна возможностей с огромным потенциалом воплощения идей. Можно пойти и защитить концепцию нового продукта или технологии. Недавно мы запускали образовательные проекты — это тоже была идея, разработанная и защищенная сотрудниками компании. Так возникла магистерская программа в МФТИ — что для нас является прекрасным примером инициативности» — рассказал Андрей Рыбинцев, старший директор Авито по данным и аналитике.

«Я собираю команду людей, которые готовы к творческой работе, не боятся ошибаться и пробовать новое, могут посмотреть на типичный, уже привычный пользователю продукт под другим углом. Наша работа полна discovery-процессов и прекрасным продуктовым творчеством» — поделился Александр Капустин, руководитель Финтех-продуктов.

«Если бы, когда я заканчивал университет, существовала такая практика — прийти в офис компании, познакомиться с командой, — я был бы очень доволен. Для студентов это возможность заранее узнать больше о потенциальных работодателях перед тем, как они сделают выбор и определить, где они видят себя в будущем. А для компании это возможность чуть раньше начать „продавать“ себя и строить HR-бренд уже не на рынке зрелых профессионалов, а в глазах тех, кто только приходит туда», — прокомментировал итоги встречи Сергей Пивень.

«Санкт-Петербург — очень вдохновляющий город. А после экскурсии и встреч в Авито я еще сильнее уверена в выборе своей будущей сферы занятости — в мобильной разработке», — Анна Демьяненко, Екатеринбург.

«Мы посетили „Алые паруса“ — удивительное мероприятие, которое я никогда прежде не видел. Я был глубоко впечатлен атмосферой этого праздника, и слова не могут передать, насколько сильно это на меня повлияло. Лето у меня будет очень насыщенным, так как я начинаю работу над своим дипломом. Задачи предстоят разнообразные и сложные, и я намерен подойти к этому вопросу с полной ответственностью. После возвращения домой я планирую погрузиться в изучение нормативной документации по нефтепереработке, чтобы лучше понять функционирование отрасли и разработать свои предложения», — Иван Бугаенко, Омск.

«Поездка позволила мне гораздо ближе познакомиться с Санкт-Петербургом. До этого я был здесь только один раз, когда принимал участие в полуфинале Чемпионата мира по программированию, но тогда у меня не было времени на осмотр города. Эта поездка дала мне возможность увидеть много новых мест и познакомиться с замечательными людьми. Мои планы — окончание университета, поиск работы или стажировки. Это позволит мне развиваться в выбранном направлении. Также я увлекаюсь музыкой и планирую продолжать развивать и эту сферу жизни», — Максим Игнатьев, Оренбург.

«Масштаб и красота города впечатляют каждый раз, когда я сюда приезжаю. Это напоминает мне, как много еще в жизни остается неизведанного и интересного. Понимаешь, сколько у тебя впереди возможностей для роста и опыта, который еще предстоит приобрести. Это очень вдохновляет. Сейчас я заканчиваю университет. Моя специальность — инженер-схемотехник с уклоном в программирование. Возможно, я займусь веб-программированием или дизайном. Я стремлюсь найти то, в чем я действительно хороша, стать отличным специалистом и любить свою работу», — Мария Максимова, Йошкар-Ола.

«„Алые паруса“ были моей мечтой с детства, и теперь я наконец-то смог здесь побывать. Я благодарен Авито и Министерству Камчатского края за такую возможность. Что касается моей будущей карьеры, я, скорее всего, не вижу себя программистом, сидящим за компьютером и пишущим код. Мне ближе роль учителя, возможно, учителя математики или информатики. Меня также интересует спортивное и алгоритмическое программирование, и я бы хотел делиться своими знаниями в этих областях», — Евгений Татаринов, Петропавловск-Камчатский.

«Эта поездка точно пополнит копилку приятных воспоминаний! Было здорово погулять по улицам Петербурга с интересной экскурсионной программой. В офисе Авито уютная атмосфера, дружелюбные руководители и комфортное открытое общение. Сразу стало понятно, что есть к чему стремиться и как хочется развиваться. Хотелось бы в будущем вновь оказаться в этом городе, а еще лучше — в Авито!», — Даниил Силантьев, Иваново.

«Поездка была просто огонь, класс, супер, я в восторге и полностью восхищен! Я в Санкт-Петербурге, отдыхаю и наслаждаюсь жизнью. Самое запоминающееся в поездке — это коллектив. Он оказался очень высокоинтеллектуальным, и я нашёл много единомышленников: людей, с которыми мне интересно общаться на разные темы. Особенно порадовало, что среди нас есть участники олимпиад», — Федор Мельник, Москва.

28 июня в Санкт-Петербург приехали более 30 студентов из регионов: учащиеся НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, Оренбургского государственного университета, Омского государственного технического университета, Костромского государственного университета и других вузов страны. Все они — призеры олимпиад для студентов и школьников, в числе которых — олимпиады «Высшая Лига» и «Я — профессионал» по направлениям «Анализ данных и ИИ», «Финансовые технологии», «Математика», «Физика».Студентам показали самые яркие места в городе, а вечер первого дня они провели на набережной с лучшим видом на «Алые паруса». А на следующее утро в местном офисе Авито ребята встретились с командой и топ-менеджментом компании. В паблик-токе приняли участие Сергей Пивень, управляющий партнер Авито, Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике, Вадим Мадисон, директор технической платформы, Александр Капустин, руководитель Финтех-продуктов и Виктория Корнева, менеджер стажерских программ. Молодые таланты получили возможность задать вопросы и узнать о работе в ИТ и смежных областях изнутри. А в качестве подарка ребята получили худи, на которые было нанесено облако слов, которые ассоциируются у самих студентов с понятием «будущее». В числе их ответов оказались «счастье», «IT», «я буду», «победы» и даже «черешня».«Недавно мы общались с командой одной из крупнейших международных стриминговых платформ, сравнивали наши платформенные решения с тем, что происходит у них. Примерно через 20 минут обсуждения они спросили: «Слушайте, кого у вас нужно схантить, чтобы у нас всё было так же, как у вас?», — отметил Вадим Мадисон, директор центра разработки Tech Platform в Авито. Он также добавил, что «hard skills» — насколько ты крутой специалист, технолог или разработчик — без сомнения имеют значение. Но не менее важно, насколько ты хороший командный игрок, и как ты относишься к своей работе.Студентов интересовали самые разные стороны работы компании — от философии управления корпоративного управления Авито, до системы метрик, по которым бизнес оценивает успех проекта.«Сейчас в Авито открыты стажировки в отделах аналитики, Data Science, разработки, дизайне и сорсинге. В центре клиентского сервиса действует программа „Сервис без границ“, благодаря которой нанимаются людей с ограничениями по здоровью. Авито создает комфортные рабочие условия для каждого стажера — гибкий персональный график, компенсация питания, личный наставник, комьюнити стажеров и многое другое», — рассказала ребятам Виктория Корнева, менеджер команды стажировок Авито.Вдохновленные ребята делились своими планами.Авито активно развивает отношения с вузами и участвует в подготовке ИТ-кадров. Так, в 2024 году компания запустила бесплатную программу магистратуры по Data Science совместно с МФТИ. Двухлетний курс программы физтех-школы прикладной математики и информатики дает фундаментальную базу в области передовых технологий. По окончании магистратуры студенты могут применить полученные знания на практике в Авито.