«Авито» взял на себя расходы на доставку товаров в Дагестан

Как пишет «Коммерсантъ», до 10 апреля «Авито» берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие в результате паводков. Все, кто хочет помочь, могут передать нужные вещи бесплатно или по символической цене, разместив на платформе объявления с хештегом #яПомогаю в названии. Все объявления #яПомогаю попадут в специальный раздел, где стоимость «Авито Доставки» составит 1 рубль.
На «Авито» размещен список самых необходимых для восстановления быта пострадавших вещей, составленный с помощью волонтеров Российского Красного Креста, работающих на месте. Предметами первой необходимости для пострадавших сейчас являются одежда, средства гигиены, товары для детей, домашняя утварь, мелкая бытовая техника и другое.
В ближайшие дни «Авито» также доставит 100 тонн питьевой воды в Дагестан. В «Авито» сообщили, что продолжат следить за ситуацией в регионах и при необходимости будут пересматривать географию мер поддержки в связи с паводками.