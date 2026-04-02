Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Авито» взял на себя расходы на доставку товаров в Дагестан

Александр


Как пишет «Коммерсантъ», до 10 апреля «Авито» берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие в результате паводков. Все, кто хочет помочь, могут передать нужные вещи бесплатно или по символической цене, разместив на платформе объявления с хештегом #яПомогаю в названии. Все объявления #яПомогаю попадут в специальный раздел, где стоимость «Авито Доставки» составит 1 рубль.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

На «Авито» размещен список самых необходимых для восстановления быта пострадавших вещей, составленный с помощью волонтеров Российского Красного Креста, работающих на месте. Предметами первой необходимости для пострадавших сейчас являются одежда, средства гигиены, товары для детей, домашняя утварь, мелкая бытовая техника и другое.

В ближайшие дни «Авито» также доставит 100 тонн питьевой воды в Дагестан. В «Авито» сообщили, что продолжат следить за ситуацией в регионах и при необходимости будут пересматривать географию мер поддержки в связи с паводками.
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

nomer010
Ой, а где же красный полумесяц?
3 апреля 2026 в 06:04
