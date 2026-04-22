«Авито» запускает «Авито Гарантию» для смартфонов совместно с «АльфаСтрахованием»

«Авито» запускает новую опцию для покупателей смартфонов — «Авито Гарантия». С ее помощью можно оформить дополнительную гарантийную защиту при покупке телефона через «Авито Доставку». Первым партнером, предоставляющим услуги страхования, выступила компания «АльфаСтрахование».

«Запуск „Авито Гарантии“ в смартфонах — это еще один шаг в сторону повышения удобства и безопасности сделок на нашей платформе. 71% смартфонов на „Авито“ покупаются с рук — это огромные объемы, и для нас важно, чтобы покупка устройств на вторичном рынке была для пользователей такой же удобной и понятной, как покупка новых товаров. По итогам наших исследований 62% пользователей „Авито“ отметили готовность воспользоваться гарантией, это показывает востребованность этого нововведения. Новый сервис дает пользователю дополнительную уверенность после получения заказа: у покупателя есть время спокойно проверить устройство в привычном использовании и при необходимости обратиться за технической диагностикой и поддержкой партнера», — комментирует Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в «Авито».

«Рынок ресейла техники растет, и вместе с этим растет запрос на понятные и безопасные условия сделки. Пользователю важно не только получить устройство, но и быть уверенным, что у него есть время спокойно проверить покупку и понятный сценарий действий, если что-то пойдет не так. Совместные сервисы с такими платформами, как „Авито“, помогают формировать эту среду — где покупка сопровождается защитой и прозрачными правилами. В этом смысле страхование становится частью пользовательского опыта и элементом культуры ответственного потребления», — говорит Даниил Минчаков, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнёрами «АльфаСтрахование».

На первом этапе сервис доступен при покупке смартфонов у профессиональных продавцов — причем не только новых гаджетов, но и устройств в ресейле. Подключить гарантию можно на этапе оформлении заказа с «Авито Доставкой» в пункты выдачи заказов. Стоимость гарантии составит не более 4% от суммы заказа.Гарантия начинает действовать сразу после получения заказа и покрывает период, необходимый для полноценной проверки устройства уже после получения. Если в процессе использования обнаружатся дефекты, о которых не было известно на момент покупки, или неисправности в работе устройства, покупатель сможет обратиться к страховому партнёру для проведения диагностики. Для этого достаточно просто перейти в чат с продавцом, найти сообщение с полисом и нажать на ссылку «обратиться по гарантии». Выезд курьера и оценка специалистом будут бесплатными. В зависимости от результатов экспертизы устройство может быть направлено на бесплатный ремонт, а если восстановление невозможно — стоимость за товар вернется покупателю.Гарантия действует до трёх месяцев с момента получения заказа. Это тот срок, за который пользователь может спокойно протестировать смартфон в привычном режиме использования и убедиться, что устройство полностью соответствует его ожиданиям. Если же покупатель отказался от получения устройства в пункте выдачи заказов, гарантия автоматически аннулируется, а деньги за нее возвращаются.Сейчас опция доступна в тестовом режиме для части покупателей. В будущем сервис будет запущен для всех покупателей, а также расширен на сделки между частными лицами.