«Авито» запускает кросс-доставку заказа разными логистическими службами



Российский классифайд «Авито» запускает возможность доставки заказа разными службами. Об этом пишет пресс-служба компании.



Согласно источнику, речь идет об «Авито Доставке». Классифайд отмечает, что в 2022 году количество заказов с ее использованием выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом; выросло и количество пользователей, которые включают эту функцию в своих объявлениях. Ввиду популярности услуги «Авито» решила сделать её удобнее и запустить кросс-доставку.



Кросс-доставка — это способ доставки заказа от продавца к покупателю, объединяющий возможности разных логистических операторов. Проще говоря, продавец теперь может отправить заказ в офисе одной службы доставки, а покупатель получит его в точке выдачи другого бренда. Все участвующие в доставке заказа компании будут обрабатывать его последовательно.



Благодаря кросс-доставке «Авито Доставка» станет доступнее и универсальнее. Продавцы и покупатели смогут использовать те службы, которым больше доверяют, или которые расположены ближе к дому. При этом участники сделки не зависят от предпочтений друг друга: и продавец, и покупатель смогут выбрать понравившегося каждому из них оператора доставки. Это будет полезно также в тех случаях, когда в городе продавца нет ПВЗ, который нужен покупателю, и наоборот.



«Авито» отмечает, что отправка останется бесплатной для продавца. Все обычные гарантии, защитные процедуры и удобные фишки сохранятся, процедура оформления заказа и проведения платежа не меняется.



На первом этапе кросс-доставка будет доступна лишь для тех товаров, которые можно получить в постаматах, и стоимость которых не превышает 20 000 рублей. К новой услуге уже подключились «Почта России» и EXMAIL, в дальнейшем заработают и другие — Boxberry, DPD и PickPoint.



Сейчас кросс-доставка работает в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре. Список городов будет расширяться.