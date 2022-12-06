Авито Авито Доставка

«Авито» запускает кросс-доставку заказа разными логистическими службами

Олег

Авито


Российский классифайд «Авито» запускает возможность доставки заказа разными службами. Об этом пишет пресс-служба компании.

Согласно источнику, речь идет об «Авито Доставке». Классифайд отмечает, что в 2022 году количество заказов с ее использованием выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом; выросло и количество пользователей, которые включают эту функцию в своих объявлениях. Ввиду популярности услуги «Авито» решила сделать её удобнее и запустить кросс-доставку.

Кросс-доставка — это способ доставки заказа от продавца к покупателю, объединяющий возможности разных логистических операторов. Проще говоря, продавец теперь может отправить заказ в офисе одной службы доставки, а покупатель получит его в точке выдачи другого бренда. Все участвующие в доставке заказа компании будут обрабатывать его последовательно.

Благодаря кросс-доставке «Авито Доставка» станет доступнее и универсальнее. Продавцы и покупатели смогут использовать те службы, которым больше доверяют, или которые расположены ближе к дому. При этом участники сделки не зависят от предпочтений друг друга: и продавец, и покупатель смогут выбрать понравившегося каждому из них оператора доставки. Это будет полезно также в тех случаях, когда в городе продавца нет ПВЗ, который нужен покупателю, и наоборот.

«Авито» отмечает, что отправка останется бесплатной для продавца. Все обычные гарантии, защитные процедуры и удобные фишки сохранятся, процедура оформления заказа и проведения платежа не меняется.

На первом этапе кросс-доставка будет доступна лишь для тех товаров, которые можно получить в постаматах, и стоимость которых не превышает 20 000 рублей. К новой услуге уже подключились «Почта России» и EXMAIL, в дальнейшем заработают и другие — Boxberry, DPD и PickPoint.

Сейчас кросс-доставка работает в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре. Список городов будет расширяться. 

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Комментарии

+4463
Carter_Mayers
Да вряд ли будет это работать нормально. На днях ТВ себе выбирал, между LG OLED C2 и G2, так сейчас ни у одного продавца и интернет-магазина нет той же покупки через Авито доставку. Да и после историй о том, что были косяки с этой самой доставкой силами всяких Boxberry совместно с Авито и ещё какими-то службами доставки не удивительно что сейчас заказы дороже 50 тысяч отправляют только СДЭК, ПЭК и ещё парой компаний на выбор. Может конечно усовершенствуют этот момент они там, но тут ещё штука в том, что многие продавцы и покупатели могут захотеть делать так, как делают с доставкой сейчас. Если вещь дороже сотки, то с одной стороны стрёмно даже проверенному продавцу переводить сразу деньги, а с другой доверия по доставке СДЭК И ПЭК намного больше. В прошлом году заказывал крупногабаритную доставку из Москвы в регион, так упаковано было всё шикарно, ни царапинки и не смотря на вес более 80кг всё прошло как надо. Какая-нибудь Почта России просто бы надорвалась с таким заказом и непременно бы накосячили. Так что идея в целом здравая с расширением компаний для доставки, лишь бы работало как надо
2 часа назад в 15:20
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tellurian
+4800
tellurian
Там классная новость появилась:
во время игры в СоД человек через годовую команду выключил приставку хбох сопернику :)
2 часа назад в 15:35
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