«Авито» запустил быстрые ответы покупателям

Александр
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В мессенджере «Авито» теперь можно создавать шаблоны для ответа покупателям. Эта возможность позволяет моментально предоставлять ответы на типовые вопросы.

В мессенджере можно сохранить любое текстовое сообщение в качестве шаблона. Его не придется набирать заново, и можно отправить за пару секунд. Новая функция доступна в приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии «Авито». Ранее создавать шаблоны ответов можно было только в специализированных приложениях для общения и социальных сетях.

«Планка требований в онлайн-коммерции постоянно повышается. Покупатели привыкли к быстрому реагированию на запросы, срок ожидания ответов на базовые вопросы существенно сократился — до 10-15 минут. Мы создали функционал для частных продавцов и предпринимателей, который помогает совершать сделки быстро и эффективно. Быстрые ответы будут особенно удобны для компаний, которым поступают однотипные вопросы о расценках, используемых ингредиентах и материалах, размерной сетке, составе продукции, графике работы. Также функционал незаменим для частных пользователей с единичным и высокоспросовым предложением, например, продажа или аренда жилья, автомобиля, техники. В таких сделках покупателей интересует схожая информация, поэтому продавцы постоянно отправляют одни и те же сообщения», — сообщил Евгений Троицкий, руководитель коммуникационных продуктов в «Авито».


Более половины покупателей взаимодействуют с продавцами в чате, а не с помощью— это означает, что текстовый формат, а также асинхронная коммуникация становятся  звонков более востребованными. Кроме того, пользователи привыкли получать информацию быстро, поэтому продавцу выгодно установить контакт с потенциальным покупателем в течение первого часа после первого контакта — это значительно повышает возможность сделки.

Чтобы добавить новый шаблон быстрых ответов, нужно зажать необходимое сообщение и выбрать опцию «Сохранить как быстрый ответ». Чтобы отправить сохраненный шаблон, нужно нажать «+» в окне чата и выбрать его на странице шаблонов. Пользователь может сохранить до 15 возможных вариантов быстрых ответов, каждый из которых вмешает до 500 символов.
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Комментарии

–662
Stylus
это уже пару месяцев как работает, если не больше.
час назад в 15:55
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